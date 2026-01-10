El Villarreal afianza el podio y el Girona escapa del caliente descenso

Girona FC - CA Osasuna - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal superó (3-1) al Deportivo Alavés este sábado para confirmarse como tercer equipo de LaLiga EA Sports después de la primera vuelta, en una jornada 19 que dejó en zona de descenso al Valencia a pesar de empatar al final al Elche (1-1), mucho más cómodo un Girona que venció (1-0) a Osasuna.

El mejor Villarreal de la historia con la primera vuelta de la Liga, incluso a falta de un partido, se confirmó en La Cerámica a lomos de Alberto Moleiro y Gerard Moreno. El Alavés plantó cara al Submarino en los 45 minutos inaugurales con una fuerte presión que evitó que los locales desplegaran su centro del campo.

Los vascos mandaron en todo pero sin pegada y, en el segundo tiempo, el Villarreal se desperezó con la entrada de Moreno, quien la tuvo nada más reanudarse el partido. El equipo amarillo, mucho más activo, volvió con otra alegría y recordó la suya propia un Moleiro que mandó a la escuadra el 1-0 en el minuto 49.

Cinco después, Moreno marcó también desde la frontal y, a partir de ahí, el Villarreal manejó el balón y el ritmo sin complicarse. Con la entrada de Nicolas Pépé para el tramo final, Marcelino devolvió mordiente a los suyos, mientras el 'Chacho' Coudet no encontró soluciones en su banco. Moleiro cuajó otro gran partido con la asistencia a Georges Mikautadze para el 3-0.

El 'Submarino' volvió a torpedear sin rival para reescribir su historia en la Liga con 41 puntos, tercero, por los 38 del Atlético de Madrid con un partido menos. Toni Martínez encontró el premio a la insistencia y marcó su gol, ya en el minuto 85, para maquillar pero no impedir la tercera derrota en cuatro partidos de un Alavés dos puntos por encima del descenso.

La quema la sigue marcando un Valencia (17 puntos) que jugó bien pero no fue suficiente. Los de Carlos Corberán evitaron al menos una derrota que pareció cerca cuando Grady Diangana, recién entrado al campo, hizo el 0-1 en el minuto 75. Los de Eder Sarabia estuvieron a merced del rival y no tuvieron más ocasiones que esa pero, en el minuto 87, Diangana pasó a villano.

El autor del gol tapó con las manos un disparo de Pepelu y el propio jugador 'che' convirtió la pena máxima. Ya con el recién repescado Umar Sadiq sobre el césped, el Valencia apretó en los últimos minutos y rozó la remontada, pero no hay consuelo para Mestalla esta campaña. El Elche se queda noveno con 23 puntos, incapaz de estrenarse lejos de casa.

EL GIRONA SONRÍE EN 2026

Mientras, el Girona escapó otro poco de la quema, 21 puntos y una racha inversa al Alavés, con un 1-0 ante un Osasuna que cerró la primera vuelta sin ganar fuera de casa. Una genialidad de Vladyslav Vanat, gol de espuela antes del descanso, dejó los tres puntos en Montilivi. Los de Míchel, dos de dos en 2026, empezaron sufriendo la banda de Javi Galán y Víctor Muñoz.

Osasuna perdonó y lo pagó con el 1-0 de un Vanat que volvió a demostrar su calidad. Al otro lado, Rubén García rozó otro golazo como la semana pasada pero lo impidió el larguero. El Girona no se amedrentó y Sergio Herrera evitó el segundo local, en un desenlace intenso, con ocasiones y tangana, expulsado Lass Kourouma.

Además, el Real Oviedo sigue último tras empatar (1-1) contra el Real Betis, punto escaso igual para un equipo bético irregular en su defensa de la sexta plaza. Ambos perdonaron mucho, hasta que Ilyas Chaira cortó la sequía en el Carlos Tartiere, más de tres meses sin marcar en casa el Oviedo, con el 1-0 ya en el segundo tiempo.

Los de Manuel Pellegrini se libraron de encajar la sentencia y la lesión de Cucho Hernández pareció arrimar el partido al Oviedo, pero Gio Lo Celso firmó el 1-1 en un gran centro de Antony. El equipo asturiano se metió atrás y estuvo muy cerca de perderlo todo en una gran ocasión final de Riquelme.