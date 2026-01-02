El Villarreal ansía consolidarse como alternativa ante un pujante Elche

Archivo - Gerard Moreno of Villarreal CF celebrates a goal with teammates during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Villarreal CF at RCDE Stadium on November 08, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal visita este sábado el Martínez Valero para medirse al Elche, un encuentro en el que los de Marcelino García Toral quieren confirmar sus buenas sensaciones de la primera vuelta ante un recién ascendido situado en mitad de tabla, en una decimoctava jornada de LaLiga EA Sports en la que Celta y Athletic tratarán de iniciar el año en la senda de la victoria frente a Valencia y Osasuna, respectivamente, que quieren escapar de la zona de peligro.

Al feudo ilicitano vuelve la competición liguera tras el parón por las fechas navideñas y lo hace con un derbi de la Comunitat Valenciana entre dos equipos que están cuajando una gran primera parte de la temporada. El Villarreal ha firmado el mejor inicio en Primera División de su historia (11V, 2E y 3D), que lo mantiene cuarto clasificado y prometiendo dar guerra hasta el final.

Además, el 'Submarino Amarillo' quiere olvidar la decepcionante forma con la que cerró el 2025 encadenando tres derrotas consecutivas que le apearon de la Copa del Rey MAPFRE y certificaron la no clasificación para la siguiente ronda en la Liga de Campeones. Precisamente, el aficionado 'groguet' no veía a su equipo caer hasta en tres ocasiones seguidas desde diciembre de 2024, cuando también fue eliminado de la Copa y sumó dos derrotas en Liga.

Para olvidar ese mal sabor de boca de final de año, los pupilos de García Toral tendrán que asaltar un Martínez Valero infranqueable esta temporada. El Elche no ha perdido ni un solo partido como local en lo que va de curso, sinónimo de esa gran fortaleza del equipo dirigido por Eder Sarabia. Los franjiverdes son, junto al FC Barcelona y al Atlético de Madrid, los únicos conjuntos que no conocen la derrota frente a su afición.

En su regreso a la máxima categoría, han demostrado ser un equipo en forma y duro de vencer, arrancando este 2026 más cerca de los seis primeros puestos de la tabla clasificatoria que de los tres últimos y sumando cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros. Llegan a esta cita con el objetivo de enlazar dos victorias ligueras por primera vez en la temporada tras el contundente triunfo ante el Rayo Vallecano (4-0).

Sarabia no podrá contar el sancionado Federico Redondo y los lesionados Héctor Fort, John Chetauya y André Silva. Por su parte, García Toral no tendrá disponibles a Pape Gueye e Ilias Akhomach, disputando la Copa África con sus selecciones, al sancionado Renato Veiga y los lesionados Logan Costa, Pau Cabanes, Thomas Partey y Willy Kambwala.

ABANCA BALAÍDOS Y EL SADAR VIVEN DOS DUELOS POR EUROPA Y LA PERMANENCIA

ABANCA Balaídos (14.00 horas) será el escenario en el que se abra la jornada sabatina. RC Celta y Valencia CF se verán las caras en un duelo al que ambos llegan en situaciones muy diferentes; los celestes inician con el objetivo de no perder el ritmo en la lucha por Europa, que ahora marca el Real Betis con cinco puntos más y que se enfrentan al Real Madrid.

El Celta ya dejó escapar una gran oportunidad antes del parón invernal al no pasar del empate sin goles contra un necesitado Real Oviedo. Pese a ello y tras un arranque de temporada titubeante, los de Claudio Giráldez solo han perdido uno de los últimos cinco partidos ligueros, donde destaca el asalto al Santiago Bernabéu (0-2).

Para prolongar este buen momento, enfrente estará un Valencia que viaja a Vigo con la amenaza del descenso. El conjunto 'che' ha sumado solo tres puntos de los últimos doce posibles en un panorama que comienza a preocupar en la ciudad del Turia, donde vislumbran otra temporada con sufrimiento hasta el final.

De hecho, el equipo valencianista no consigue sumar los tres puntos desde el mes de noviembre, cuando venció por la mínima al Levante (1-0). Y es que lejos de Mestalla los de Carlos Corberán no han ganado en lo que va de temporada en Primera División y solo sumaron dos victorias a domicilio en todo 2025.

Finalmente, en El Sadar (16.15), Osasuna y Athletic Club se enfrentan en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que atraviesan momentos irregulares. Los bilbaínos llegan a esta cita con la obligación de dejar hechos los deberes antes de viajar a Arabia para disputar la Supercopa de España. Deben mejorar sensaciones para no ver cómo los puestos europeos se alejan aun más tras perder ante dos rivales directos como Celta (2-0) y Espanyol (1-2) en las últimas jornadas.

Enfrente estará un Osasuna al que la victoria ante el Deportivo Alavés (3-0) sirvió de bálsamo para alejarse del descenso. El equipo 'rojillo' suma dos victorias consecutivas como local y quiere alargar la racha a tres para alegría de una afición que parece jugar un papel clave ya que las cinco victorias ligueras han sido en El Sadar.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 18 DE LALIGA EA SPORTS.

Celta - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00.

Osasuna - Athletic. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Elche - Villarreal. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego)18.30.

RCD Espanyol - FC Barcelona. García Verdura (C.Catalán)21.00.