Villarreal y Athletic viven un duelo Champions con dinámicas contrapuestas

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este sábado en el estadio de la Cerámica al Athletic Club (21.00 horas), en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, un duelo entre dos equipos Champions que se encuentran en dinámicas distintas, con los 'groguet' en tercera posición tras ganar a domicilio al Sevilla mientras que los rojiblancos encadenan tres fechas sin lograr el triunfo.

El estadio de la Cerámica vivirá este sábado el duelo entre los dos máximos candidatos a ocupar posiciones de Liga de Campeones este temporada, Villarreal y Athletic Club. Dos equipos que llegan al duelo únicamente separados por tres puntos en la clasificación pero con sensaciones muy distintas.

Si los locales vienen de ganar su primer partido a domicilio en Sevilla, los leones lo hacen tras encadenar su cuarto partido sin ganar tras empatar ante el colista, el Girona, en San Mamés. Además, el partido estará marcado por ser la antesala de la segunda jornada de la Liga de Campeones para ambos equipos. El Villarreal recibirá a la Juventus y el Athletic viajará a Alemania para medirse al Dortmund, ambos el miércoles.

El equipo de Marcelino quiere dar continuidad a su buen momento con la tercera victoria liguera consecutiva, tres puntos que le servirían para consolidarse en la tercera plaza y tener la posibilidad de recortar distancia con el líder Real Madrid, que visita el Metropolitano. De hecho, cuenta por victoria cada uno de sus partidos como local esta liga, y sólo Osasuna ha sido capaz de hacerles gol ante su público.

Será un buen escenario para que el equipo 'groguet' exhiba profundidad de plantilla, esperándose bastantes rotaciones con respecto al duelo ante el Sevilla. Así, Nicolas Pépé, Georges Mikautadze y Manor Solomon, suplentes en el Sánchez-Pizjuán, apuntan a la titularidad frente al Athletic Club. Tres jugadores que han participado en tres de los últimos cinco goles anotados por el 'submarino amarillo'.

Enfrente tendrá a un Athletic Club que, si bien empezó la Liga con un nueve de nueve, desde el parón de selecciones no ha conseguido ningún triunfo --tres derrotas y un empate--. Por ello necesitan reaccionar, en un campo en el que sólo ha perdido en una de sus últimas ocho visitas si no quieren agravar el bache que atraviesan. Eso sí, los de Ernesto Valverde, que cumplirá su último partido de sanción, ya ganaron en la exigente salida de la jornada 3 ante el Real Betis (1-2).

Sin embargo, la dinámica de los leones no es buena, y en los últimos partidos está sufriendo mucho tanto para hacer gol como para mantener su portería a cero. Sólo han anotado un gol en los últimos cuatro partidos oficiales, ante el Girona obra de Jauregizar, y de sus delanteros sólo ha visto puerta Maroan Sannadi, que lo hizo en la primera jornada. Importante para recuperar la frescura arriba sería Nico Williams, que podría volver a la convocatoria ante los 'groguets'.

En defensa, una de las mayores virtudes de los rojiblancos el curso pasado, no está funcionando, dejando su portería a cero sólo frente al Rayo Vallecano en todo el curso. Y para poner remedio a esto, el Athletic podría alinear en La Cerámica a su teórica pareja de centrales titular, Laporte-Vivian, recuperando al internacional español tras su expulsión contra el Valencia y dando descanso a un Aitor Paredes que, hasta el momento, ha jugado todos los minutos.

GETAFE Y ALAVÉS PONEN A PRUEBA SU BUEN MOMENTO ANTE LEVANTE Y MALLORCA

La jornada de sábado la abrirán en el Coliseum el Getafe y el Levante. Un partido en el que los de José Bordalás quieren sumar los tres puntos después de haber logrado sólo uno de los últimos seis en juego, mientras que los granotas buscan la segunda victoria del curso para alejar los puestos de descenso, en los que podrían acabar la jornada.

El Getafe sigue estando ubicado en los puestos de honor de la clasificación pese a encadenar dos partidos consecutivos sin ganar. Los azulones son séptimos a un punto de los puestos de Liga de Campeones, y ante un equipo de 'su liga' intentarán mantener la buena dinámica de resultados y la condición de invicto como locales. Para ello, necesitarán apuntalar la defensa, ya que en dos de las tres victorias de este curso dejaron a cero su portería.

Por su parte, el Levante, que visita un campo en el que no han ganado en ninguna de sus últimas cuatro visitas --tres derrotas y un empate--, buscará en el Coliseum retomar el ascenso que estaba llevando a cabo antes de caer el pasado miércoles ante el Real Madrid. Ahora, se encomienda a Etta Eyong, que encadena tres jornadas marcando, y Carlos Álvarez para tomar Getafe.

Además, en Palma de Mallorca, el RCD Mallorca, penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports, intentará lograr su primera victoria en la competición el Deportivo Alavés. Los bermellones son junto al Girona los dos únicos equipos que no han estrenado su casillero de victorias, mientras que su rival, pese a no haber ganado ninguno de sus dos últimos partidos, llega en una situación mucho más cómoda, con opciones de acabar la jornada incluso en puestos europeos si consigue el triunfo.

Así, los de Jagoba Arrasate, que cayeron en Anoeta este miércoles (1-0), necesitan poner fin a una mala racha que, si se tiene en cuenta el tramo final del curso pasado, se alarga a nueve partidos sin ganar. Eso sí, reciben a un rival propicio para hacerlo, ya que nunca han perdido como locales ante los vitorianos, ganando cuatro de los últimos siete partidos.

En clave babazorra, el empate conseguido en el Coliseum significó su segundo partido a domicilio consecutivo sin perder. Un gran rendimiento lejos de Mendizorroza que está basando en la solidez defensiva, siendo un equipo que concede poco a sus rivales, pero que también es capaz de desplegarse en ataque con calidad gracias a jugadores como Denis Suárez, Carlos Vicente, Carles Aleñá y Lucas Boyé, que se han consolidado en la línea ofensiva.

--HORARIOS DE LA JORNADA 7 DE LALIGA EA SPORTS.

Sábado 27.

Getafe CF - Levante UD. Busquets Ferrer (C.Balear) 14.00.

At. de Madrid - Real Madrid. Alberola Rojas (C.C-manchego) 16.15.

RCD Mallorca - Deportivo Alavés. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.

Villarreal - Athletic Club. Sesma Espinosa (C.Riojano) 21.00.