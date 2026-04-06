El Villarreal se autosabotea y el Girona acerca la salvación

Axel Witsel and Vitor Reis of Girona FC reacts during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Villarreal CF at Montilivi stadium on April 06, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC ha dado un paso de gigante hacia la salvación con una victoria este lunes ante el Villarreal CF (1-0) en el último partido de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports, en el que un gol en propia puerta de Pau Navarro condenó a los castellonenses, que no consiguieron disparar a portería y que a pesar de todo continúan terceros.

Después de que Georges Mikautadze inaugurase las ocasiones de los castellonenses con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del poste, la lesión de Vladyslav Vanat a los 12 minutos obligaba a Míchel a realizar su primer cambio. Abel Ruiz, que entró por el ucraniano, tuvo la primera del conjunto catalán, salvada por Renato Veiga, y Vitor Reis volvió a avisar al rematar de cabeza por encima del larguero.

Ya en el tiempo extra de la primera mitad, se estrenó el marcador en Montilivi, cuando Arnau Martínez envió un pase atrás para la llegada de Abel Ruiz, aunque fue Pau Navarro el que acabó introduciendo el balón en su propia portería (min.45+1).

Nada más reanudarse el choque, Gerard Moreno tuvo en sus botas el empate, pero Vitor Reis apareció para sacar el esférico casi bajo palos. Los locales respondieron apenas unos minutos más tarde asediando la portería de Luiz Júnior con tres ocasiones en tres minutos: un chut de Viktor Tsygankov que acabó en las manos del portero brasileño, que a continuación sacó dos buenas manos ante los disparos de Abel Ruiz y Axel Witsel.

Marcelino García Toral buscaba reacción con un triple cambio en el minuto 69, mientras el Girona sufría otro percance de nuevo en forma de lesión, en este caso de Daley Blind. Sin embargo, los tres puntos no se marcharon de Montilivi.

De esta manera, los de Míchel olvidan la derrota en El Sadar y alcanzan los 37 puntos, ocho sobre la zona de descenso y a siete de los puestos europeos. Mientras, el Villarreal, que continúa tercero, se queda con 58 unidades, todavía con 13 de renta sobre el quinto clasificado, el Real Betis, y 14 sobre el sexto, el RC Celta.