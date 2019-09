Villarreal y Betis buscan una victoria que les instale en la zona noble

Publicado 26/09/2019 18:56:05 CET

El Villarreal y el Real Betis serán los encargados de abrir este viernes (21.00 horas) la séptima jornada de LaLiga Santander en el Estadio de la Cerámica, un duelo entre dos equipos empatados a ocho puntos y que quieren engancharse a los puestos de acceso a competición europea.

Sin apenas descanso y dentro del primer maratón de partidos, los de Javi Calleja esperan hacer valer su condición de local para dejar atrás la derrota del pasado martes en el Camp Nou ante un rival que, en cambio, llega animado por su victoria, con remontada, ante el Levante (3-1).

El conjunto amarillo no pudo sacar nada positivo ante el FC Barcelona para alargar su racha de dos triunfos consecutivos, pero parece que va recuperando su mejor nivel defensivo, un aspecto clave para batir al equipo de Rubi, que aún no sabe lo que es ganar fuera del Villamarín, donde además no encuentra su mejor fluidez ofensiva (2 goles) y que desde su retorno a Primera no ha ganado al 'Submarino' en su estadio, cayendo en sus tres últimas visitas.

Calleja podría optar por hacer cambios en su once respecto al martes, con la entrada de Bacca y Moi Gómez para acompañar al goleador Gerard Moreno, mientras que Rubi, que seguirá con las bajas de Fekir y Sidnei, parece que tendrá lista a su mejor atacante, Loren Morón, para formar dupla con Borja Iglesias.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 7 EN LALIGA SANTANDER.

-Viernes 27.

Villarreal - Betis. Estrada Fernández (C.Catalán) 21.00.

-Sábado 28.

Athletic - Valencia. Melero López (C.Andaluz) 13.00.

Getafe - FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.00.

Granada - Leganés. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.

Atlético - Real Madrid. González González (C.Cast-manchego) 21.00.

-Domingo 29.

Espanyol - Valladolid. Cuadra Fernández (C.Balear) 12.00.

Eibar - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

Alavés - Mallorca. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.00.

Levante - Osasuna. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Sevilla - Real Sociedad. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21.00.