El Villarreal busca asaltar el tercer puesto y Espanyol y Celta viven un duelo directo por Europa

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal visita este sábado el Coliseum para enfrentarse al Getafe, en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los 'groguets' quieren sumar tres puntos que les colocarían en el tercer puesto a costa de un Getafe que busca confirmar su buen momento, mientras que Espanyol y Celta vivirán en el RCDE Stadium un duelo por Europa y Sevilla y Alavés se medirán en el Sánchez-Pizjuán con la permanencia como objetivo.

Villarreal y Getafe llegan al Coliseum renacidos tras lograr victorias balsámicas en la última jornada que les han permitido dar un paso de gigante de cara a cumplir sus objetivos a final de curso. El triunfo ante el Espanyol permitió a los de Marcelino García Toral poner fin a una racha de tres jornadas seguidas sin ganar --dos derrotas y un empate-- y, de paso, igualar en 45 puntos, con un partido menos, al Atlético de Madrid en el tercer puesto de la tabla.

En el caso de los azulones, la dinámica era mucho más negativa, llegando el último triunfo, antes de asaltar Mendizorroza (0-2), en el mes de noviembre. Pero a esos tres puntos hay que sumarles otros dos de los empates ante Girona (1-1) y Celta (0-0), lo que les han permitido tomar aire y alejar el descenso a cuatro puntos y escalar hasta el 11º puesto en la clasificación. Eso sí, en casa sólo han sumado un punto de los últimos 12 y no gana al Villarreal desde 2017.

En lo deportivo, el Villarreal no sabe si podrá contar con uno de sus jugadores más en forma, Alberto Moleiro, que es duda por una gripe. El canario marcó y asistió ante el Espanyol y es el máximo realizador del 'submarino' en Liga con nueve tantos. El que seguro no estará es Gerard Moreno, cuyo puesto en el once apunta a ocupar Georges Mikautadze, que viene de poner fin a una racha cinco encuentros sin marcar.

En el lado local, José Bordalás pierde a Mario Martín, que cayó lesionado ante el Deportivo Alavés, y se suma a las bajas ya conocidas de Borja Mayoral, Abu Kamara y Juanmi Jiménez. Así, Djené apunta a ocupar un lugar en el centro del campo, con Abqar, Romero y Duarte formando el trío de centrales. Arriba, Luis Vázquez, que ha marcado en dos de sus tres primeros partidos con el Getafe, volverá a ser la referencia ofensiva.

Por su parte, RCD Espanyol y RC Celta abrirán la jornada sabatina con un duelo directo por la sexta plaza en el RCDE Stadium, un encuentro al que ni catalanes ni gallegos llegan en buen momento. Ambos están sumidos en una crisis de resultados que se extiende seis jornadas en el caso de los pericos y cuatro en el de los vigueses. Aun así, se mantienen muy vivos en las aspiraciones por el Top-5, del que les separan cuatro y cinco puntos, respectivamente.

Los de Manolo González, que realizaron con 34 puntos la mejor primera vuelta del club desde 2011, se han caído desde que arrancara el 2026. Desde entonces, el rédito es de cinco derrotas y un empate, un punto de 18 posibles que ha hecho que pierdan comba en la lucha por la Liga de Campeones y la Liga Europa se complique. Además, encadenan tres derrotas como local, pero en tres de los últimos cuatro enfrentamientos como local ante el Celta se ha llevado el triunfo.

En el caso de los celestes, que pese a su mal momento sólo han perdido en una de sus últimas ocho salidas ligueras, necesitan un triunfo que ponga fin a su segunda peor racha del curso. Para ello, necesitarán volver a la inspiración ofensiva que le ha faltado en los últimos tres encuentros ligueros, en los que sólo ha marcado dos tantos, un registro inferior a los tres anteriores, en los que anotó ocho.

Por último, Sevilla FC y Deportivo Alavés lucharán en el Ramón Sánchez-Pizjuán por tres puntos cruciales en la lucha por la permanencia, en la que ambos están inmersos. Más aun teniendo en cuenta que están igualados a 25 puntos en la tabla clasificatoria, aunque el empate, tras la victoria (0-1) en la ida, dejaría por delante al Sevilla, que se haría con el golaveraje particular.

Los hispalenses quieren hacerse fuertes ante su público, dar continuidad a los cuatro puntos logrados en los últimos dos partidos y, de paso, poner fin a una racha de tres visitas del Alavés sin ganar. Por su parte, los babazorros ganaron en su último partido a domicilio al Espanyol (1-2), un encuentro en el que acabaron con una racha de siete derrotas consecutivas como visitante.

En el apartado de bajas, Matías Almeyda no podrá contar con Joaquín Oso, que se une a la lista de lesionados conformada por Rubén Vargas, Adnan Januzaj y Andrés Castrín. Por su parte, Eduardo 'Chacho' Coudet tampoco podrá hacerlo con el sancionado Jonny Castro y el lesionado Carlos Benavidez.

--HORARIOS DE LA JORNADA 24 DE LALIGA EA SPORTS.

-Sábado 14 de febrero.

Espanyol - Celta. Cuadra Fernández (C.Balear) 14.00.

Getafe - Villarreal. Sesma Espinosa (C.Riojano)16.15.

Sevilla - Alavés. Galech Apezteguía (C.Navarro)18.30.

Real Madrid - Real Sociedad. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.