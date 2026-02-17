El Villarreal busca asentarse en la tercera posición ante un necesitado Levante

Archivo - Georges Mikautadze of Villarreal CF celebrates after scoring his team's second goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Villarreal CF at Estadio Manuel Martinez Valero on January 3, 2026 in Elc - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD y el Villarreal CF se ven las caras este miércoles (20.00 horas) en el encuentro aplazado por el riesgo de fuertes lluvias en Valencia y correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026, en un duelo que enfrenta a dos conjuntos en posiciones antagónicas con los granotas con la urgencia de puntuar para no hundirse en la clasificación, mientras que los amarillos ansían colocarse en la tercera posición confirmando su meritorio curso en un momento muy irregular.

El Ciutat de València será el escenario de este derbi valenciano que se debió jugar el pasado mes de diciembre, pero como medida de seguridad debido a la alerta roja provocada por la amenaza de las fuertes lluvias en la provincia de Valencia se suspendió. Sin embargo, dos meses después poco han cambiado las dinámicas de ambos equipos. El Levante sigue sumido en plena lucha por la salvación, ahora a siete puntos, por lo que cada jornada que sin puntuar se antoja como una oportunidad perdida; eso sí, con Luís Castro en el banquillo.

Los granotas llegan a este enfrentamiento tras la dura derrota en casa en el otro derbi valenciano (0-2), esa vez de la ciudad, que les deja muy tocados anímicamente y con el agua al cuello. Es por ello que necesitan de un buen resultado para agarrarse a la categoría al calor de su afición que tan solo le ha visto sumar los tres puntos en una ocasión, pero que sumó un meritorio punto ante el Atlético de Madrid (0-0) hace dos semanas.

Por su parte, el 'Submarino Amarillo' viaja a la ciudad del Turia con el objetivo de asentarse en la tercera posición en solitario para reafirmar su excelente temporada en Liga. Ya sin Liga de Campeones de por medio, los de Marcelino García Toral centran todos sus esfuerzos en la competición liguera con la esperanza de aprovechar la irregularidad del conjunto de Diego Pablo Simeone para acabar la campaña en tercera posición. Para ello, deben aprovechar esta oportunidad y aventajar a su rival en tres puntos.

El conjunto castellonense llega tras sufrir una inesperada derrota en Getafe (2-1) que confirmó que no está en su momento más regular de la temporada, con sólo un triunfo en sus últimos siete partidos y sin ganar en sus tres últimas salidas ligueras, por lo que querrá resarcirse volviendo a la senda de la victoria en este derbi de la Comunidad Valenciana antes de afrontar el duelo ante el otro equipo de la capital valenciana.

Para este duelo, Castro no podrá contar con el lesionado Pablo Martínez, jugador clave en el equipo, ni con el sancionado Kervin Arriaga; además, es duda Ugo Raghouber, por lo que el portugués tendrá que recomponer el centro del campo. Mientras que García Toral podría aprovechar para dar descanso a futbolistas destacados como al capitán, Dani Parejo, en favor de Santi Comesaña; arriba volvería a ser de la partida Georges Mikautadze tras descansar de inicio en Getafe.