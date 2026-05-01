El Villarreal busca atar Champions ante el Levante y el Athletic apura en Vitoria por Europa

Nicolas Pepe of Villarreal CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and RC Celta de Vigo at La Ceramica stadium on April 26, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este sábado en el Estadio de La Cerámica al Levante UD (14.00 horas), un partido en el que los 'groguets' certificarían su clasificación para la próxima Liga de Campeones con un punto ante un rival que necesita ganar para salir del descenso, mientras que en Mendizorroza el Deportivo Alavés quiere acercarse a la permanencia a costa de dilapidar las opciones europeas del Athletic Club (18.30 horas), en encuentros correspondientes a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El Villarreal quiere celebrar este sábado con su afición su segunda clasificación consecutiva para la Champions, algo que supondría un hito sin precedentes en la historia del club. Para ello, sólo necesita sumar un punto en el derbi regional ante un Levante al que le urge la victoria si quiere abandonar los puestos de descenso. Y es que la urgencia de los visitantes es mucho mayor, ya que cada tropiezo a estas alturas parece más definitivo.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral está firmando la mejor temporada de su historia a estas alturas de competición, y parece cuestión de tiempo que se confirme su Top 4. Aun así, son ambiciosos y pelean por igualar su mejor puesto de siempre en Primera División, una tercera plaza que podrían casi finiquitar con un triunfo si tropieza el Atlético de Madrid. Sería la sexta del Villarreal en casa, donde sólo Real Madrid, FC Barcelona y Real Betis han podido rascar puntos.

Y si al cuadro castellonense le mueve la ambición de hacer historia, al Levante, la necesidad. Los granotas viajan a La Cerámica en penúltima posición, a dos puntos de la salvación y sin apenas margen de error. Además, los resultados lejos del Ciutat de València están siendo su principal lastre --dos puntos de los últimos 18 en juego-- desde la llegada de Luís Castro. A lo que se suma que no han ganado en ninguna de sus últimas ocho visitas a La Cerámica --siete derrotas y un empate--.

En lo deportivo, el choque viene marcado por los regresos de Santiago Mouriño y Tajon Buchanan, así como por el excelente momento goleador que atraviesa el marfileño Nicolas Pépé, que ha marcado en cuatro de las últimas seis jornadas. Por su parte, el Levante cuenta con la buena noticia del regreso, tras sanción, de Iván Romero, héroe de la última victoria granota con dos goles en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En Mendizorroza, el Deportivo Alavés buscará conseguir gran parte de su permanencia ante el Athletic Club. Los babazorros lograron abandonar los tres últimos puestos de la tabla tras remontar al Mallorca con dos tantos de Toni Martínez, que con seis goles en los últimos cinco partidos se está echando el equipo a la espalda. Ahora, deberán confirmar su renacer encadenando dos victorias seguidas por primera vez desde el mes de enero.

Para ello, deberán ganar a un Athletic Club al que le urge ganar para salvar la categoría de manera virtual y meterse de lleno en la lucha por los puestos europeos. Los de Valverde ya cayeron ante el Alavés en la ida (0-1), y fuera de casa acumulan cuatro derrotas seguidas y cinco partidos sin ganar. Eso sí, no caen en la capital alavesa desde la temporada 2020-21, sumando dos empates y un triunfo en sus tres últimas visitas a Mendizorroza.

Esta vez, tras la derrota en el Metropolitano de la pasada jornada (3-2), no les vale el empate para acercarse a la sexta plaza que ostenta el Getafe, con el que igualarían si ganan. Una empresa compleja ante un Alavés que, si bien sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos como local, acumula cuatro jornadas invicto en casa. Así, necesitarán de la mejor versión del enchufado Gorka Guruzeta --tres goles en los últimos tres partidos--, de los Williams y Oihan Sancet, goleador en el último triunfo rojiblanco.

En el apartado de bajas, Quique Sánchez Flores no podrá contar con el lesionado Lucas Boyé, por el que entraría Ibrahim Diabité como acompañante de Toni Martínez, mientras que Ernesto Valverde recupera al centrocampista Mikel Jauregizar, que apunta a titular al igual que Aymeric Laporte, suplente frente al Atlético de Madrid por molestias musculares.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS.

Villarreal - Levante. Hernández Hernández (C.Las Palmas)14.00.

Valencia - Atlético. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Alavés - Athletic Club. Quintero González (C.Andaluz)18.30.

Osasuna - FC Barcelona. Díaz de Mera Escuderos (C.c-manchego) 21.00.