El Villarreal busca regularidad en otro derbi y el Coliseum vive un duelo por la permanencia

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este domingo al Valencia en el Estadio de La Cerámica en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, un derbi valenciano en el que los castellonenses quieren sumar su segunda victoria consecutiva que le permita mantener la tercera posición, mientras que en el Coliseum, Getafe y Sevilla, separados por tres puntos en la tabla, vivirán un duelo directo por la permanencia.

El 'Submarino' asaltó la tercera plaza después de ganar entre semana el duelo aplazado ante el Levante (0-1), victoria que le da tres puntos de ventaja a los 'groguets' con respecto al Atlético de Madrid. Ahora, los de Marcelino García aspiran a encadenar dos victorias consecutivas en Liga por primera vez desde el 10 de enero, en otro derbi de la Comunidad Valenciana y ante un rival al que ha ganado en cinco de sus últimos seis partidos como local.

La victoria ante el equipo 'granota' la sirvió el jugador georgiano Georges Mikautadze, quien está viviendo su mejor momento desde que desembarcara en el fútbol español, y acumula tres partidos consecutivos viendo puerta. Así, y ante la ausencia por tercer partido seguido de Gerard Moreno, será la referencia ofensiva del conjunto 'groguet' junto a Alberto Moleiro y Nicolas Pépé.

Los de Marcelino además saltarán sabiendo del empate del Betis este sábado, con lo que ganar reforzaría la zona 'Champions' con respecto al quinto clasificado. Enfrente, el Valencia llega con la misma intención de sumar un segundo triunfo seguido y tras vencer la semana pasada también al Levante. El equipo 'che' está al borde de la zona de descenso y necesita con urgencia los puntos.

El equipo de Carlos Corberán tendrá que encontrar su mejor versión para no verse superado por el potencial amarillo. Además, el Valencia (26 puntos) confía en aprovechar el duelo directo que habrán jugado en sesión matinal el Getafe (29) y el Sevilla (26) al sur de Madrid. El equipo madrileño encontró una buena dinámica en los últimos cuatro partidos, con el impulso y el refresco de los refuerzos de invierno que tanto reclamaba José Bordalás.

El último golpe azulón fue ganar al Villarreal, con lo que en el Coliseum, aún sin Borja Mayoral pese a que ya se unió al grupo, confían en dar otro paso adelante contra un Sevilla que solo lleva una victoria de sus últimos ocho partidos y que coquetea con los puestos de descenso. Los de Matías Almeyda, sancionado con siete partidos por su última expulsión, necesitan los tres puntos para no llegar al derbi contra el Real Betis en situación crítica.

EL MALLORCA QUIERE SALIR DEL DESCENSO EN VIGO

Por otro lado, RC Celta y RCD Mallorca se medirán con distintos objetivos pero igualmente dispuestos a sumar, para pelear por la zona europea y por salir de la zona de descenso, dos batallas que están pobladas de candidatos. El equipo gallego llega inmerso en su 'playoff' de la Liga Europa por acceder a octavos de final, después del 1-2 a domicilio contra el PAOK que tendrá que hacer bueno el jueves en Balaídos.

Como ensayo, la visita del Mallorca se presenta como buena oportunidad de afinar y, además, con la cuenta pendiente en Liga, donde llevan cuatro jornadas sin ganar y corren el riesgo de descolgarse de la zona noble. Por su parte, los de Jagoba Arrasate necesitan hacerse fuertes en defensa y saber madurar los partidos para enderezar una temporada que no deja de sorprender en la isla.

El Mallorca no encuentra remedio a sus debilidades pero sabe que tiene cinco equipos por encima a solo dos puntos, con lo que la campaña aún es larga para dar solución a los problemas y luchar por la permanencia. El equipo bermellón tratará de asaltar Balaídos como hizo hace dos temporadas con gol de Vedat Muriqi, confiando en que el Celta tenga la mente en su cruce europeo.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Getafe - Sevilla. Busquets Ferrer (C.Balear) 14.00.

Barça - Levante. Alberola Rojas (C.Castilla-La Mancha 16.15.

RC Celta - Mallorca. Guzmán Mansilla (C.Andalucía) 18.30.

Villarreal - Valencia. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.