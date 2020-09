El Villarreal busca sonreír de nuevo y Elche y Eibar quieren salir del pozo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF recibe este miércoles al Deportivo Alavés, en la jornada 4 de LaLiga Santander, con la intención de olvidar la dura derrota en el Camp Nou y recuperar la sonrisa en el Estadio de la Cerámica, mientras que Elche y Eibar vivirán un pulso directo por salir del pozo.

El 'Submarino amarillo' se vio torpedeado en el Camp Nou (4-0) por el nuevo FC Barcelona de Ronald Koeman. Un mal partido para los de Unai Emery, que sigue sin ganar en el feudo blaugrana, que desean reencontrar el buen camino que llevaban cuanto antes, ante un Alavés que aún no conoce la victoria.

La fuerza de Ansu Fati y las ganas de olvidar riñas en el Barça contribuyeron a la debacle del Villarreal, que ya sabe lo que es tener que lamerse las heridas. Pero, en casa, no han perdido y saben que si superan al Alavés seguirán en la parte alta de la tabla.

No obstante, el 'Glorioso' no irá de paseo a Villarreal. Tienen urgencias, tras perder contra Real Betis y Granada CF y no pasar del empate, en la última jornada y en casa, ante el Getafe CF. No son buenos tiempos para los de Pablo Machín, que tiene un mal arranque de proyecto en Vitoria.

Por su parte, la SD Eibar intentará resarcirse de las dos derrotas consecutivas ante el Villareal y el Athletic frente al recién ascendido Elche CF, que se estrenó encajando una goleada (0-3) excesiva ante la Real Sociedad el pasado sábado ante la Real Sociedad en el Martínez Valero.

José Luis Mendilibar, que reiteró sus dudas sobre la aplicación del VAR y anunció cambios en el once inicial, pretende recuperar el sello competitivo que antaño situó al conjunto armero, con el único punto de su empate ante el Celta, más cerca de Europa que de los puestos de descenso a LaLiga SmartBank.

El Elche de Jorge Almirón, que se mostró confiado en recibir este martes la autorización de la FIFA para poder sentarse en el banquillo ilicitano, demostró que aún es un proyecto en construcción, y al que aún le faltan piezas para poder competir en Primera después de su tardío ascenso en el 'play-off'.

El delantero argentino Lucas Boyé podría debutar con la intención de reivindicarse en LaLiga con el conjunto franjiverde, que ultima la cesión del lateral maliense del Olympique de Lyon Youssouf Koné. Koné podría convertirse en el octavo refuerzo este curso de un club que apurará los últimos días del mercado de fichajes.

--JORNADA 4.

- Miércoles 30.

SD Huesca - Atlético de Madrid. Cordero Vega (C. Cántabro) 19.00.

Villarreal CF - Deportivo Alavés. Medié Jiménez (C. Catalán) 19.00.

SD Eibar - Elche CF. Jaime Latre (C. Aragonés) 21.30.

Real Madrid - Real Valladolid. Soto Grado (C. Riojano) 21.30.