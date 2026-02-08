Villarreal y Espanyol ponen a prueba su reacción en La Cerámica

Archivo - Tyrhys Dolan of RCD Espanyol and Pau Navarro of Villarreal CF compete for the ball during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Villarreal CF at RCDE Stadium on November 08, 2025 in Cornella, Barce - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF espera poner fin este lunes, en el último partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, a una serie de cinco encuentros sin conseguir la victoria para tratar de afianzase en su posición 'Champions', todo frente a un RCD Espanyol que también atraviesa una racha negativa de resultados.

Los castellonenses arrancaron el año ya eliminados tanto de la Copa del Rey como de la Liga de Campeones, y, a pesar de ganar sus dos primeros partidos ligueros de 2026, han entrado en una espiral problemática. De hecho, no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, con dos derrotas europeas, otras dos en LaLiga -ante Real Betis (2-0) y Real Madrid (0-2)- y un empate la jornada anterior frente a Osasuna (2-2).

Una serie de resultados en la que han encajado 11 goles y han anotado solo tres. Con un punto ganado de los últimos nueve en juego, el cuadro de Marcelino García Toral ha caído a la cuarta posición con 42 unidades, tres menos que el Atlético de Madrid, aunque con un partido menos -el aplazado ante el Levante-.

Enfrente, el Espanyol también atraviesa un momento complicado. Incapaz de ganar en lo que va de año, enlaza cinco fechas sin ganar, con un empate y cuatro derrotas, las tres últimas seguidas en las últimas semanas frente a Girona (0-2), Valencia (3-2) y Deportivo Alavés (1-2).

Este único punto de 15 posibles no ha permitido a los pericos defender la quinta plaza, ahora en poder del Real Betis, pero aún conservan el sexto puesto con 34 puntos, uno más que el RC Celta y dos más que la Real Sociedad.

El 'Submarino Amarillo' volverá a lamentar las ausencias de Juan Foyth, Logan Costa, Pau Cabanes, Willy Kambwuala y Thomas Teye, además de la del sancionado Alfonso Pedraza, mientras que Alfon y Ayoze Pérez son duda. En el conjunto blanquiazul, además de Javi Puado, se perderán la cita Carlos Romero y Ramón Terrats, cedidos al equipo por el Villarreal, por la 'cláusula del miedo'.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Villarreal CF - RCD Espanyol. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00 horas.