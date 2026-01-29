El Villarreal ficha al lateral derecho Alex Freeman hasta junio de 2032

Archivo - November 15, 2025, Chester, Pennsylvania, United States: USA Mens National team player, ALEX FREEMAN (16) in action against the Paraguay National team during the match at Subaru Park - Europa Press/Contacto/Ricky Fitchett - Archivo

El Villarreal CF ha anunciado el fichaje hasta junio de 2032 del jugador estadounidense Alexander Michael Freeman, de 21 años, tras haber acordado este jueves dicho traspaso con su club de procedencia, el Orlando City.

Nacido el 9 de agosto de 2004 en la ciudad de Baltimore (Estados Unidos), Alex Freeman "actúa principalmente como lateral derecho", según indicó el propio Villarreal en su página web. "Destaca por su potencia física y proyección en ataque", señaló ese comunicado oficial.

"Es un jugador de gran corpulencia y velocidad, con unas impresionantes condiciones atléticas que le permiten, también, jugar en posiciones más adelantadas, siempre partiendo desde el perfil derecho", subrayó el club 'groguet' en la misma nota de prensa.

"Con tan solo 21 años, el futbolista de Baltimore ha jugado ya más de 40 partidos con el Orlando City de la MLS y ha defendido la elástica de la selección absoluta de los Estados Unidos en 13 ocasiones. En una de ellas, incluso vio portería por partida doble, anotando un doblete en un duelo amistoso contra Uruguay. A finales de 2025, fue nombrado como el Jugador Joven del Año de la MLS", concluyó el Villarreal en su texto de prensa.