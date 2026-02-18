El Villarreal gana el derbi autonómico al Levante y refuerza su tercera posición en LaLiga EA Sports

Georges Mikautadze of Villarreal CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Villarreal CF at Ciutat de Valencia stadium on February 18, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha ganado este miércoles por 0-1 un derbi autonómico frente al Levante UD, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports y que en su día fue aplazado por riesgo de fuertes lluvias en la provincia de Valencia, y con dicho triunfo el 'Submarino Amarillo' ha reforzado su tercer puesto.

En el Estadio Ciutat de València, los 'granotas' empezaron dominando, pero sin transformarlo en oportunidades de gol. Poco antes de alcanzar la primera media hora, Georges Mikautadze puso en apuros al guardameta local mediante un centro-chut desde el costado izquierdo del área, a la media vuelta, y que acabó siendo un córner sin posteriores consecuencias.

Eso sí, a balón parado generó más peligro el equipo visitante, pues poco tardó Alberto Moleiro en estrellar un cabezazo en el poste después de un saque de banda prolongado por un compañero. Ayoze Pérez también rondó el gol para el 'Submarino' en el minuto 41 con un remate a bote pronto y en carrera, pero que Mathew Ryan atrapó a la altura de su pecho.

Moleiro protagonizo otro acercamiento antes del descanso, si bien su volea de izquierda salió altísima. En la reanudación, Pape Gueye y Paco Cortés se alternaron ocasiones por ambos bandos, y luego Nicolas Pépé tuvo otro remate de peligro con su zurda en el 57', mandando alto ese balón.

Acto seguido, Gueye filtró un pase profundo hacia Mikautadze, quien esquivó a Ryan y a un zaguero, combinó con Pépé y marcó un derechazo. Las sustituciones no mejoraron la imagen del Levante y, de hecho, su oponente rozó dos veces el 0-2 en el 81'; primero Ryan tapó un tiro de Alfonso Pedraza y luego Adrián Dela salvó 'in extremis' otro remate de Mikautadze.

En el tiempo de descuento, el Levante apretó colgando varios balones al área de Luiz Júnior, quien se mostró nervioso en sus saltos. Incluso Ryan subió a intentar rematar un par de jugadas a pelota parada, pero Carlos Espí mandó a las nuebs un cabezazo a la desesperada. Este resultado dejó a los 'granotas' con 18 puntos, en descenso, y al Villarreal con 48 puntos.