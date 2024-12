El Villarreal golea en Butarque y el Betis no puede con el Rayo

El 'submarino' terminó con cinco jornadas sin ganar y los béticos empataron en casa

Por abajo, Las Palmas se alejó con un 1-0 al Espanyol y Valencia y Alavés dejaron un postrero 2-2

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal se impuso (2-5) al Leganés este domingo en la jornada 18 de LaLiga EA Sports para volver a ganar después de cinco partidos sin hacerlo y el Real Betis no logró acercar la zona europea con un 1-1 contra el Rayo Vallecano, mientras que la UD Las Palmas alejó la zona de descenso que mantiene preocupados a Espanyol, Deportivo Alavés y Valencia.

El 'Submarino' demostró su necesidad de ganar ante un Leganés que venía de vencer al FC Barcelona y confió en sorprender también a otro de los equipos de arriba. Así, Seydouba Cisse y Dani Raba adelantaron dos veces a los madrileños, pero enfrente Thierno Barry se propuso finalizar todo lo que se le había resistido hasta ahora.

El ariete francés afino y mucho la puntería de esta campaña y firmó un triplete con el que respondió a los 'pepineros', el 2-3 ya en el minuto 65 y con el 'Lega' jugando con diez por una roja a Óscar. El partido se le escapó poco a poco a los locales, con otra roja a Jorge Sáenz, y el cuarto y quinto amarillos de Gerard Moreno, en el tercer penalti de la tarde, y Pau Cabanes. Los de Marcelino se despiden de 2024 con la quinta posición.

La zona noble le queda algo lejos a un Betis que está encontrando puntos pero no los suficientes, a cinco del sexto puesto. En el regreso a la titularidad de Isco tras siete meses, los de Manuel Pellegrini no pudieron con un Rayo Vallecano que aceptó el intercambio de golpes y tuvo también sus opciones de ganar.

En un penalti de Álvaro sobre Vitor Roque que convirtió el propio Isco, se adelantaron los andaluces, pero al poco de la reanudación Isi Palazón fusiló el 1-1. Augusto Batalla se hizo grande en la portería madrileña, ante el puñado de asistencias que repartió Gio Lo Celso y que ni Vitor Roque, ni después Juanmi ni Bakambu aprovecharon. De Frutos tuvo la última visitante en un Benito Villamarín que pide más a los suyos.

LAS PALMAS SIGUE ESCALANDO Y MESTALLA, SUFRIENDO

Por abajo, en un duelo de valor doble, Las Palmas siguió su buen momento desde la llegada de Diego Martínez a su banquillo con un 1-0 sobre el Espanyol, equipo que marca la zona de descenso. El equipo canario cerró el 2024 siete puntos por encima ya de esa quema, gracias a un zapatazo de falta directa de Sandro Ramírez.

Tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas para un conjunto amarillo que esta vez no tuvo protagonismo en el Gran Canaria hasta el 1-0 en el 67'. Antes, las pocas ocasiones fueron visitantes, pero Javier Puado no acertó y, por debajo en el marcador, el Espanyol quedó ya a merced de la sentencia que no llegó pero que no necesitó Las Palmas sin opciones pericas.

El drama acosa también a un Valencia segundo por la cola aunque con los mismos 12 puntos que el colista Valladolid, y a cuatro de la salvación aunque con un partidos menos. El equipo 'che' salvó un empate en el largo descuento ante un Deportivo Alavés con 17 puntos, con el 2-2 de Dani Gómez en el minuto 98, cuando Jordán había hecho el 1-2 de penalti en el minuto 88.

Sin embargo, el equipo de Rubén Baraja sigue sin dar señales de vida, tocado encima desde el minuto siete por el 0-1 de Carlos Martín que trajo bien pronto el runrún en Mestalla. Luis Rioja empató de penalti ya en el segundo tiempo, con algo de mejor cara los locales tras el paso por vestuarios, pero no tiene fin la crisis del Valencia, mientras el Alavés, de punto a punto con Eduardo Coudet, tampoco se va tranquilo de vacaciones.