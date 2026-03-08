El Villarreal hurga en la herida del Elche, el Getafe despega y el Valencia cambia el humor de Mestalla

Valencia CF - Deportivo Alavés - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

El equipo 'azulón' venció al Betis y el 'che' remontó in extremis al Alavés de Quique Sánchez Flores

Sevilla y Rayo empataron en el Pizjuán

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) - El Villarreal doblegó (2-1) a un Elche que no encuentra freno a su crisis de resultados en una jornada 27 de LaLiga EA Sports que sonrió este domingo al Getafe, superior (2-0) al Real Betis, y al Valencia, que remontó (3-2) al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, mientras que Sevilla y Rayo Vallecano empataron (1-1).

Los de Marcelino García Toral aprovecharon la falta de confianza de un Elche que se quedó un punto por encima de la zona de descenso, aún sin victorias en 2026. Tajon Buchanan y Santiago Mouriño golpearon a los de Eder Sarabia, cuestionado en su cargo, dos zarpazos amarillos (2-0) que pudieron ser más antes del descanso.

La idea del conjunto ilicitano volvió a ser un coladero, muchas pérdidas en la salida de balón, pero en el segundo acto el 'Submarino', que empató a puntos al Atlético de Madrid en la tercera plaza, se conformó con vivir de las rentas. El Elche cogió algo de aire pero no acertó en las pocas ocasiones que tuvo, con Rafa Mir, Chust y un André Silva que hizo el 2-1 pero ya tarde.

Mientras, el Getafe superó a un desconocido Betis en el Coliseum del sur de la capital, la cuarta victoria en los últimos cinco partidos para los de José Bordalás. Kiko Femenía y Martín Satriano marcaron los goles del partido en el primer tiempo, flojo del Betis con las rotaciones pensando en Liga Europa. Tras una pelea en la grada, que detuvo el duelo varios minutos, y el descanso, Manuel Pellegrini metió artillería para remontar.

Pablo Fornals, Antony y Rodrigo Riquelme no pudieron con un David Soria que sujetó los tres puntos del equipo 'azulón'. El 'Geta' se coloca noveno con 35, diez ya de por medio con la zona de descenso, mientras el Betis encadenó su tercera jornada sin ganar, quinto con 43, y no aprovechó los tropiezos de sus rivales por Europa.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla y Rayo se repartieron un choque con intereses iguales, alejar la zona baja. Aunque solo fue por un punto, con el resto de resultados de la jornada, ambos equipos dieron el empate por bueno en un choque con poca historia. Los locales se adelantaron por medio de Akor Adams en el minuto 13. El centro de César Azpilicueta, quien no terminó el partido por lesión, fue medio gol y el Rayo se vio por debajo en el marcador cuando la había tenido muy clara con Jorge de Frutos.

El Sevilla dominó el resto del primer tiempo ante un conjunto visitante muy espeso, pero que sacó petróleo con un golazo del 'Pacha' Espino. El 1-1 al poco de la reanudación no agitó un segundo tiempo poco productivo de ambos, apenas una ocasión por equipo hasta el final, de Alexis Sánchez y Álvaro, en un pacto de no agresión.

MESTALLA PASA DE LOS PITOS AL 'BUFANDEO'

En el duelo que cerró el fútbol en Primera por este domingo, el Valencia se impuso a un Alavés que estrenaba a Quique Sánchez Flores en su banquillo, después de verse dos veces por debajo. Los locales ganaron a pesar de la presión de Mestalla, de nuevo sin tregua con los suyos, cuando además el partido empezó casi con el 0-1.

Lucas Boyé marcó de penalti a los tres minutos, muy protestado por los locales, y a los de Carlos Corberán les costó encontrar huecos en el muro vasco. La reanudación en cambio sonrió al Valencia con el 1-1 de Javi Guerra, con algo de suspense con el VAR, y ahí tuvo sus mejores minutos el equipo 'che', con paradón de Antonio Sivera a Largie Ramazani.

La entrada de Denis Suárez sentó bien a los visitantes y, en un córner, Lucas Boyé hizo el 1-2, solo para rematar casi en área pequeña. El Valencia se derrumbó por momentos, sufriendo de nuevo la ira de su afición, pero encontró orgullo para apretar en los últimos minutos. Eray Cömert y, ya en el descuento y de penalti, Hugo Duro sacaron las bufandas de Mestalla y alejaron en siete puntos la zona de descenso. El Alavés se queda solo a dos.