El Villarreal se la pega en Chipre

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Villarreal mermó sus opciones de superar la fase Liga de la Champions al caer (1-0) este miércoles en su visita al Pafos FC de la cuarta jornada, un inesperado tropiezo de más a menos y sin remedio a la campanada del equipo chipriota.

Los de Marcelino García Toral estaban obligados a la victoria ante a priori un rival inferior, después de un duro calendario en su regreso a la máxima competición continental. Sin embargo, el equipo amarillo se la pegó tras perdonar de inicio y con el gol de Derrick Luckassen nada más empezar la segunda parte. Ni los cinco cambios dieron la vuelta a un serio tropiezo para el Villarreal, con un punto de doce posibles en la zona baja de la tabla.

Al 'Submarino' se le complicó la incursión en Chipre por culpa de la falta de puntería de Georges Mikautadze y Pape Gueye en los primeros diez minutos. Dos ocasiones muy claras, delante del portero, que perdonó el cuadro español y que sirvieron de toque de atención a los locales. A partir de ahí, el Pafos se defendió mejor, con una línea de hasta seis hombres atrás y el Villarreal no tuvo más ocasiones en el resto de la primera parte.

El partido se le atascó a un Marcelino aumentando y mostrando su preocupación en la banda. El técnico asturiano reclamó más velocidad en el juego, en la combinación de su equipo, pero el cuadro amarillo no encontró los huecos. Alberto Moleiro, que viene siendo faro del buen momento de los suyos en Liga, se perdió entre la maraña de un Pafos que tampoco llegó con peligro a la meta rival, pero que estuvo cómodo en tareas defensivas hasta el descanso.

La tragedia empezó a mascarla el equipo español con el gol de Luckassen, a saque de esquina, en el primer minuto del segundo acto. Pese a tener tiempo por delante, la falta de producción volvió a ser tónica, salvo cierto arreón cuando Marcelino quemó sus cinco cambios aún con media hora por delante. Un cabezazo de Tani, una gran acción individual de Nicolas Pépé y otra de Rafa Marín no vieron puerta.

A partir de ahí, sabiendo que el empate tampoco era gran cosa, la precipitación pudo en los visitantes y los locales se esmeraron en defender tres puntos de oro con los que suman cinco. El equipo chipriota no dudó en espesar y ralentizar el juego para mayor desesperación de un Villarreal que en Champions no es el de Liga.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: PAFOS FC, 1 - VILLARREAL CF, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

PAFOS: Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema (Pileas, min.72); Sunjic, Goldar, Pêpê (Silva, min.78); Orsic (Jaja, min.78), Quina (Langa, min.87)y Dragomir.

VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona (Pedraza, min.64); Pépé, Parejo (Comesaña, min.64), Gueye, Moleiro (Solomon, min.56); Mikautadze (Tani, min.56) y Ayoze (Moreno, min.64).

--GOL:

0 - 1, min.47, Luckassen.

--ÁRBITRO: Sven Jablonski (ALE). Amonestó a Luckassen (min.69) por parte del Pafos. Y a Veiga (min.77) y Gueye (min.90) en el Villarreal.

--ESTADIO: Alphamega Stadium (Limassol).