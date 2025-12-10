El Villarreal pierde en casa frente al Copenhague y queda eliminado de la Champions League

Elias Achouri of FC Copenhague celebrates a goal with teammates during the UEFA Europa League, football match played between Villarreal CF and FC Copenhanaguen at the Ceramica Stadium on December 10, 2025, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha perdido este miércoles en casa por 2-3 frente al FC Kobenhavn durante la sexta y antepenúltima jornada dentro de la liguilla en la Liga de Campeones, yendo siempre a remolque del equipo danés y cosechando una derrota que ha acarreado su eliminación prematura del torneo.

En el Estadio de la Cerámica, los visitantes asestaron un golpe nada más empezar el partido. Marcos López recibió el balón en el costado izquierdo, avanzó varios metros sin ningún rival cerca y centró al punto de penalti, donde Mohamed Elyounoussi se coló entre los centrales y remató en carrera, a un palmo del suelo, para establecer el 0-1.

Ni medio minuto había transcurrido y el Villarreal iba por detrás. Su respuesta no tardó y fue un derechazo lejano de Tajon Buchanan, que se fue desviado. Sin dueño claro de la posesión, en el 21' se acercaron los locales al empate con una internada de Nicolas Pépé hasta apurar línea de fondo y pasar raso a Santi Comesaña, quien no pudo culminar en gol.

Eso sí, el Copenhague estaba organizado y luego llegó a zona ofensiva por obra de Viktor Dadason, pero sin concretar su definición. Entonces el equipo 'groguet' se volcó a la banda izquierda, con protagonismo para Alfonso Pedraza, si bien desde el lado opuesto nació en el 38' una buena ocasión para que Pépé cabecease picado y forzase un paradón del portero.

Los pupilos de Marcelino García Toral incordiaron poco más a Dominik Kotarski antes del descanso, pese al ímpetu de Pedraza y a un disparo de Georges Mikautadze que se marchó fuera. Al regreso de los vestuarios, se invirtieron las tornas y fue el 'Submarino Amarillo' quien vio puerta en cuestión de un minuto y habiendo sacado jugo a su triple sustitución.

Ilias Akhomach era uno de los recién entrados al campo y él se asomó al área visitante por la banda derecha hasta colar un centro raso que su compañero Comesaña remató al alimón, tirándose al césped, junto a un defensor del Copenhague. No obstante, la alegría duró poquísimo porque el conjunto danés marcó el 1-2 prácticamente en la jugada siguiente.

Yoram Zague penetró por el costado derecho y centró al interior del área castellonense, donde Elias Achouri remató por abajo y con su pie derecho según llegaba; quizá pudo hacer más el guardameta Luiz Júnior, aunque el disparo había sido fuerte y cercano. En ese intenso toma y daca, el Villarreal volvió a igualar por mediación de Tani Oluwaseyi.

También hombre de refresco en el lugar de Mikautadze, el canadiense controló con la diestra en la zona central del ataque y desde la frontal conectó un zurdazo con el exterior de su bota; el balón entró en las piernas de un zaguero y el efecto hizo imposible que el cancerbero rival alcanzase a despejar con una estirada al lado derecho de su cuerpo.

Después de tanto ajetreo inicial, la segunda mitad del encuentro bajó revoluciones y hasta el minuto 81 no hubo otra ocasión peligrosa, con un cabezazo de refilón de Ayoze Pérez en un centro de Sergi Cardona. Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate, los pupilos de Jacob Neestrup consiguieron el 2-3 tras un lance de cierta fortuna.

Elyounoussi domó en zona de tres cuartos un despeje corto de la zaga amarilla y se adelantó unos metros hasta disparar; la bola tocó en un defensor y dentro del área quedó a merced de que Andreas Cornelius a bocajarro anotase el gol del triunfo visitante en el 90'. Esto dejó al 'Submarino' con un solo punto en la tabla, donde el Copenhague luce 7.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLARREAL, 2 - COPENHAGUE, 3 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

VILLARREAL: Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza (Cardona, min.83); Buchanan (Akhomach, min.46), Gueye, Comesaña, Moleiro (Solomon, min.63); Pépé (Ayoze, min.46) y Mikautadze (Oluwaseyi, min.46).

COPENHAGUE: Kotarski; Zague (Meling, min.72), Suzuki, Pereira, López; Clem (Claesson, min.81), Madsen (Delaney, min.81); Larsson, Elyounoussi, Robert (Achouri, min.46); y Dadason (Cornelius, min.71).

--GOLES:

0-1, min.2: Elyounoussi.

1-1, min.47: Comesaña.

1-2, min.48: Achouri.

2-2, min.56: Oluwaseyi.

2-3, min.90: Cornelius.

--ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SLO). Amonestó con tarjeta amarilla a Pedraza (min.34), Akhomach (min.58) y Gueye (min.90) por parte del Villarreal, y a Cornelius (min.77) y Achouri (min.83) en el Copenhague.

--ESTADIO: La Cerámica.