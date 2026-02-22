El Villarreal puede con el Valencia y Aspas deja tocado al Mallorca

Villarreal CF - Valencia CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal ganó (2-1) al Valencia para asentarse en la tercera plaza y mantener la situación delicada de su vecino 'che', en una jornada 25 de LaLiga EA Sports que dejó también este domingo la victoria del RC Celta sobre el Mallorca (2-0) y la del Sevilla en su visita a Getafe (0-1).

El derbi fue caliente y atractivo en su primer tiempo. El equipo visitante cuajó una buena actuación en La Cerámica, con peligro a la contra con Sadiq, pero no logró contener a un Villarreal muy vertical. El delantero visitante forzó un penalti que Gil Manzano confirmó en el VAR y supuso el 0-1 de Largie Ramazani, pero Santi Comesaña hizo el 1-1 poco después. Cada uno con sus armas buscó inclinar el derbi y, en el largo descuento el VAR irrumpió de nuevo.

Esta vez una mano del propio Ramazani supuso penalti a favor de un Villarreal que rubricaba la remontada antes del descanso con la diana de Pape Gueye. La segunda mitad fue muy distinta. El Valencia quiso pero no pudo, aunque le puso fe y se acercó con Sadiq. La falta de puntería de Georges Mikautadze, quien venía en racha, impidió un final más tranquilo del 'Submarino', que defendió la tercera plaza mientras el equipo 'che' ve el descenso a dos puntos.

Mientras, el Celta se colocó sexto (37), asaltando zona europea, con la diferencia que marcaron los cambios en el tramo final, sobre todo Iago Aspas con un doblete, ante un Mallorca que apostó por la defensiva. Los de Jagoba Arrasate, que llegaban a Balaídos con el debe de ser un equipo vulnerable y tirar los partidos en el primer tiempo, vieron esfumarse el encuentro de penalti en el 85'.

En el primer tiempo, las mejores acciones fueron locales, y de un Pablo Durán que tuvo que dejar el campo por lesión. Por él entró Williot Swedberg, quien cumplió también. El Mallorca anuló a los de Vigo y el partido siguió atascado hasta que Claudio Giráldez completó su órdago desde el banquillo con Borja Iglesias y Iago Aspas. El Panda forzó la pena máxima de Antonio Raíllo, que convirtió el capitán celeste para hundimiento visitante.

El de Moaña, protagonista esta semana por su gol contra el PAOK y dejar abierta la puerta a su futuro, redondeó el triunfo en el descuento que pone al Celta en zona europea en la tabla, dosificados además para la vuelta del 'playoff' por un billete a octavos de final de la Liga Europa. El Mallorca quedó tocado por un plan fallido y otra jornada marcando el descenso con 24 puntos.

Mientras, en un duelo por alejar esa zona roja, el Sevilla se impuso en el Coliseum gracias al 0-1 de Djibril Sow pasada la hora de un encuentro marcado por la roja directa a Djené en el minuto 26 por una dura entrada. El Getafe se quedó con uno menos y su partido pasó al guion totalmente defensivo, sin apenas salidas ni ocasiones de peligro, hasta precisamente después de encajar el gol.

Sin nada que perder, los de José Bordalás buscaron al menos el empate y lo tuvieron con Martín Satriano en los últimos minutos, pero su gol con rosca lo evitó una palomita de Odysseas Vlachodimos. El Sevilla, sin su técnico Matías Almeyda por sanción, igualó a los azulones en la tabla con 29 puntos, frenando la buena dinámica y escapa del 'Geta' en las últimas jornadas.