El Villarreal quiere despedir la Champions de la Cerámica con alegría

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este martes en el estadio de La Cerámica al Ajax, en la jornada 7 de la fase liga de la Liga de Campeones, un encuentro en el que los 'groguets' quieren sumar la primera victoria europea del curso a costa del equipo neerlandés, que llega a la penúltima jornada con tres puntos y necesitado de sumar el triunfo si quiere mantener sus opciones de 'playoffs'.

La vuelta del Villarreal a la máxima competición continental no se ha saldado como la afición 'groguet' esperaba. Tras las seis primeras jornadas de la fase liga disputadas, y a falta de dos encuentros, los de Marcelino García ocupan la penúltima posición de la clasificación con tan sólo un punto en su haber. Un rendimiento que los tiene virtualmente eliminados. Sólo dos triunfos en las dos últimas fechas y una carambola sin precedentes podrían mantener vivo al 'submarino' en la Champions.

Además, el 'submarino' llega al duelo después de caer en la pasada jornada de Liga ante el Real Betis (2-0), una derrota que es la segunda en los últimos cuatro encuentros. Por ello, en Liga de Campeones, querrán poner fin a su irregularidad con su primera victoria europea de la temporada. Un triunfo que sería importante en lo económico para la entidad, así como podría ser clave para que España pudiera lograr una plaza extra de cara la edición del próximo año.

Tampoco está cuajando una gran fase liga su rival, el Ajax, que tan sólo ha podido ganar un encuentro en sus primeros seis compromisos --ente el Qarabag (2-4)--, victoria que les permite, aunque sin muchas opciones, mantener vivas sus opciones de clasificarse para los 'playoffs'. Así, sus únicas posibilidades serían conseguir dos triunfos y esperar el fallo de sus rivales.

El equipo dirigido por Fred Grim llega a Vila-real después de encadenar dos encuentros consecutivos sin ganar, uno de ellos especialmente doloroso por la eliminación ante el ZA Alkmaar en Copa (6-0). Pese a ello, el cuatro veces campeón de Europa, que está a 18 puntos del liderato en la Eredivise, intentarán que el duelo sea un punto de inflexión de cara a la temporada, logrando la que sería su quinta victoria en territorio español en la máxima competición continental.

En lo deportivo, se espera que Marcelino García, que no podrá contar con el reciente proclamado campeón de la Copa África, introduzca rotaciones en el once. Una de ellas podría ser la de Ayoze Pérez, que buscará estrenarse como goleador en la máxima competición continental. Además, Nicolas Pépé y Santiago Mouriño, ambos suplentes el pasado sábado en La Cartuja, también estarían de inicio para aportar al equipo desequilibrio y solidez, respectivamente.

En el lado neerlandés, Fred Grim tendrá las bajas de los internacionales Steven Berghuis y Wout Weghorst, ambos lesionados. Así, los jugadores más peligrosos serán el ariete, ex del Sevilla, Kasper Dolberg, que viene de marcar en el último encuentro liguero, así como el extremo belga Mika Godts, que ha participado en siete goles --tres tantos y cuatro asistencias-- en los últimos ocho encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VILLARREAL: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Partey, Moleiro; Gerard Moreno y Ayoze.

AJAX: Jaros; Gaaei, Itakura, Bouwman, Rosa; Klaassen, Regeer, Steur; Gloukh, Dolberg y Godts.

--ÁRBITRO: Nick Walsh (ESC).

--ESTADIO: Estadio de La Cerámica.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones 2.