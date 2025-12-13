El Villarreal quiere seguir en la pugna por el título y el Athletic continuar su mejora

Archivo - Alberto Moleiro of Villarreal CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF visitará este domingo en la jornada 16 al colista Levante UD con el reto de alargar su paso firme en LaLiga EA Sports y olvidar su fiasco en la Champions League, mientras que el Athletic Club buscará en Vigo confirmar su buen momento frente a un RC Celta que cayó ante el Bolonia en la Europa League y está fallón como local en el torneo liguero.

El Ciutat de València albergará desde las 18.30 horas ese duelo entre colista y tercer clasificado, derbi autonómico al que los dos equipos llegan en dinámicas muy diferentes, si bien ambos perdieron sus últimos compromiso. Los 'granotas' encadenan cinco derrotas ligueras y el debut en el banquillo de Álvaro del Moral no cambió eso ante el CA Osasuna.

Tampoco tiene buenas sensaciones el equipo de Marcelino García Toral, que el pasado miércoles cayó en la Liga de Campeones ante el Copenhage (2-3), despidiéndose de sus opciones de clasificación. Sin embargo, en Liga lucen regularidad y su marcha es casi inmaculada porque llevan seis triunfos seguidos y ocupan el tercer puesto, a cinco puntos del liderato y con un partido menos que el líder FC Barcelona y que el Real Madrid.

Un triunfo de los 'groguets' en el Ciutat, donde han perdido en tres de sus últimas cuatro visitas, les permitiría seguir presionando por arriba y recuperar su distancia con el Atlético de Madrid y los demás perseguidores. Para lograrlo, el 'Submarino Amarillo' deberá conservar su nivel ofensivo, habiendo anotado mínimo dos goles en cada una de las últimas siete jornadas; y todo ello, sin la mejor cara de Gerard Moreno.

Ayoze Pérez, que participó en tres goles en las últimas dos jornadas, y Tani Oluwaseyi, que le marcó al Copenhague, apuntan a un once titular donde no estarán los lesionados Thomas Partey, Dani Parejo y Santiago Mourinho. Por su parte, el Levante no ha mantenido su portería a cero en ningún partido de Liga como local y ve clave recuperar la mejor versión de Etta Eyong y de Iván Romero, quienes no ven puerta desde otoño.

A las 16.15 horas se verán las caras Celta y Athletic en el Abanca Balaídos, con los locales tratando de retomar el camino de la victoria después de su tropiezo ante el Bolonia y consiguiendo el que sería su primer triunfo como local en este curso. No lo tendrá fácil ante un adversario que viene de ganar al Atlético de Madrid por 1-0 y de empatar (0-0) contra el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa.

Dos partidos en los que, más allá del resultado, los de Ernesto Valverde se han reencontrado con la intensidad del curso pasado. En ambos mantuvieron la portería a cero, igual que ante Levante y Slavia de Praga, recuperando una solidez defensiva que en sus últimos cinco partidos solo ha derribado el Real Madrid (0-3). En ese salto de calidad ha sido crucial Unai Simón, notable sobre todo ante el PSG.

Y para romper la telaraña defensiva rojiblanca, Claudio Giráldez podría optar por la titularidad de Iago Aspas, que tiene al Athletic entre sus mejores víctimas. El 'príncipe de las bateas' ha marcado 11 tantos en las 19 veces que se ha enfrentado a los leones, el último en el encuentro de la temporada pasada en San Mamés. Y es que no falta a su cita con el gol en Liga ante el Athletic desde la temporada 2015/16.

Además, Valverde podría dar los primeros minutos desde que cayera lesionado en octubre ante el Qarabag a Iñaki Williams, que ya entró en la convocatoria ante el PSG. No estarán ni Aymeric Laporte ni Robert Navarro, que continúan lesionados. Por su parte, Giráldez tiene la duda de Bryan Zaragoza y la baja de Pablo Durán, mientras que la noticia buena es disponer de Borja Iglesias, recuperado de un golpe en el muslo.

Por último, Sevilla y Oviedo abrirán la jornada dominical en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un duelo en el que los locales quieren sumar puntos ante un rival directo por la permanencia, mirando de reojo hacia los puestos nobles de la clasificación. Además, eso supondría zanjar una racha de tres partidos sin ganar en Liga --dos derrotas y un empate--.

Enfrente estará un Oviedo que desde la llegada de Luis Carrión no ha ganado, pues solo ha sumado cuatro de los 21 puntos en liza. Una mala racha en la que está acusando falta de gol, habiendo hilado cinco partidos de sequía. Lo bueno para los asturianos es que han mejorado en defensa, con su portería a cero en tres de sus últimos cinco encuentros.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Sevilla - Oviedo. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego)14.00 horas.

Celta de Vigo - Athletic Club. Hernández Hernández (C.Las Palmas)16.15.

Levante - Villarreal. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.

Alavés - Real Madrid. García Verdura (C.Catalán)21.00.