Villarreal, Rayo, Mallorca, Osasuna y Elche inician su aventura en la Copa del Rey

Archivo - Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villarreal CF, Rayo Vallecano, RCD Mallorca, CA Osasuna y Elche CF inician este miércoles su camino en la Copa del Rey MAPFRE 2025-26 en la primera eliminatoria del torneo del KO, con un total de 56 encuentros, de los cuales este miércoles se jugarán 25.

Desde este martes al jueves se cruzan los 112 equipos que participan en esta primera ronda de la Copa del Rey, sin los exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por jugar la Supercopa de España. Una primera ronda en la que se verán hasta 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico del fútbol español.

Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta seis equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

A las 21.00, el Ciudad de Lucena vivirá su particular 'Champions' ante el Villarreal, único equipo que juega la máxima competición continental de clubes en esta primera eliminatoria. Los de Marcelino García pasan de recibir al Manchester City a visitar al club cordobés, en los puestos altos del Grupo 10 de Tercera RFEF y su tercera presencia en la Copa.

Se enfrentan a un club castellonense que solo ha recibido un gol en contra en los últimos seis primeros partidos en el torneo del KO. Aunque en las últimas dos ediciones, cayeron ante el Pontevedra y el Unionistas, ambos equipos de inferior categoría, en segunda y tercera ronda, respectivamente.

A la misma hora, el Rayo se enfrenta al CD Yuncos, conjunto 'amateur' de Primera Autonómica Preferente de Castilla-La Mancha. El club toledano sueña con hacer historia en el Villa de Yuncos y convertirse en el primer equipo de esta división que elimina a un Primera División en la historia del torneo del KO.

Enfrente, un Rayo Vallecano cuyo mejor resultado copero son las semifinales en 1982 y que no cae en primera ronda desde la 1998-99. Los de Iñigo Pérez están en una temporada ilusionante, con competición europea e ilusión por llegar lejos en la Copa, mientras en Liga vienen de vencer 'in extremis' al Deportivo Alavés en Vallecas.

El Mallorca, con cuatro finales coperas y el título en la 2002-03, visita a las 20.00 al Atlètic Sant Just, equipo de la Lliga Èlit catalana que disputará este encuentro de Copa en el Estadio Municipal de Hospitalet. Desde el sexto nivel del fútbol español, el conjunto baixllobregatino, con solo 15 años de historia, quiere dar la campanada ante los de Jagoba Arrasate, que en Liga andan apurados por los puestos de descenso.

Osasuna viaja al Son Malferit -de menos de 2.000 espectadores-, donde se espera lleno para su duelo ante el Sant Jordi (19.00). El equipo, en mitad de tabla de la División de Honor de Mallorca, logró el pase a la primera ronda tras eliminar al CD Lourdes de Tudela en la previa. Otro David contra Goliat con el finalista en la 2022-23, que no cae a las primeras de cambio desde la campaña 1899-90, pero que viene en racha negativa con dos derrotas seguidas en Liga.

Por último, el quinto representante de Primera División que entra en acción este miércoles será el Elche, al que el curso pasado frenó el Atlético de Madrid en octavos de final. Los Garres, de Preferente Murciana, será ahora su rival en primera ronda (19.00), invicto en su competición, ante un conjunto de Eder Sarabia trabajado, en la zona tranquila de la tabla de 'Primera', pero sin ganar desde finales de septiembre.

Además, este miércoles se disputarán el Multivera-Real Zaragoza, el Atlético Astorga-Mirandés, el Lorca Deportiva-Almería, el Náxara-Eibar, el Caudal Deportivo-Sporting de Gijón, el Cieza-Córdoba, el Azuaga-Leganés o el Portugalete-Real Valladolid, entre otros.

--HORARIOS DEL MIÉRCOLES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE COPA DEL REY:

UD Poblense - CE Sabadell FC 18.00.

UD Los Garres - Elche CF19.00.

CD Sant Jordi - CA Osasuna 19.00.

UD Mutilvera - Real Zaragoza 19.00.

CD Ebro - SD Tarazona19.00.

FC La Unión Atlético - AD Ceuta FC 19.30.

Atlético Astorga FC - CD Mirandés20.00.

Torrent CF - Juventud de Torremolinos CF 20.00.

Atlètic Sant Just FC - RCD Mallorca 20.00.

CF Lorca Deportiva - UD Almería 20.00.

Náxara CD - SD Eibar 20.00.

Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón 20.00.

CD Cieza - Córdoba CF20.00.

CDA Navalcarnero - AD Mérida 20.00.

CD Numancia de Soria - Arenas Club 20.00.

UE Sant Andreu - CD Teruel 20.00.

CD Azuaga - CD Leganés 20.00.

Club Portugalete - Real Valladolid CF 20.00.

Puente Genil FC - FC Cartagena20.30.

UD Ourense - Pontevedra CF 20.30.

Reus FC Reddis - CE Europa 20.30.

CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF 21.00.

CD Yuncos - Rayo Vallecano 21.00.

Real Jaén CF - CD Eldense 21.00.

CD Quintanar del Rey - UD Ibiza 21.00.