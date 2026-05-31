Vingegaard completa la 'Triple Corona' en Roma

Jonas Vingegaard, Giro de Italia - Simone Spada/LaPresse via ZUMA P / DPA

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) culminó este domingo la 'Triple Corona' al conquistar el Giro de Italia después de la última etapa celebrada en Roma, donde se impuso al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Vingegaard salvó el desenlace sin problemas, con más de cinco minutos sobre sus perseguidores en la general, pese a lo caótico de los muchos equipos y corredores que buscaron la victoria en la Ciudad Eterna. El danés cruzó la meta junto a su equipo saboreando la única de las tres grandes vueltas que faltaban en su palmarés.

El danés había sentenciado la 'Corsa Rosa' el sábado con su quinta victoria de etapa en Piancavallo. Vingegaard, de 29 años, se convirtió en el octavo ciclista de la historia con la 'Triple Corona'. El dos veces campeón del Tour de Francia (2022 y 2023) y campeón el año pasado de La Vuelta a España estuvo acompañado en el podio romano por el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe). El mejor español fue David de la Cruz (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling), decimocuarto.

La última etapa del Giro se decidió en los últimos 150 metros, cuando Milan lanzó un fuerte ataque en las estrechas calles del circuito por la capital de Italia. El corredor local del Lidl-Trek celebró emocionado su primera victoria en la Vuelta de su país, por delante de su compatriota Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) y del francés Paul Penhoet (Groupama-FDJ United).

Las serpientes que hacía la carretera y algunas pendientes, tras 131 kilómetros y con ocho vueltas finales a un circuito en torno a lo monumental de Roma, pusieron emoción a la victoria de etapa. El ataque de Filippo Ganna (Netcompany-Ineos), a 18 kilómetros de la meta en los Foros Imperiales, fue lo más destacado, aunque no llegó a culminar tras arañar casi medio minuto al pelotón.

Milan celebró con euforia y Vingegaard lo hizo en familia, nada más cruzar la meta. El danés, por primera vez en el Giro, se vistió de rosa en la etapa 14ª y durante una semana defendió su victoria en la general. La leyenda del Hillerslev, opacada con frecuencia en sus gestas por el gigante Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), logró la 'Triple Corona' que, de momento, no tiene el esloveno.