Vingegaard conquista su tercera etapa en Pila y se viste de rosa en el Giro

22 May 2026, Italy, Alessandria: Danish cyclist Jonas Vingegaard Hansen of UCI WorldTeam Visma-Lease a Bike in action during the Giro d'Italia 2026, Stage 13 a 189km stage from Alessandria to Verbania. Photo: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha asestado un golpe mortal a la 109ª edición del Giro de Italia después de imponerse este sábado en la decimocuarta etapa, de 133 kilómetros entre Aosta y Pila, un tercer triunfo parcial que le permite enfundarse la 'maglia rosa' de líder, al arrebatársela al portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious).

Vingegaard, que ya reinó en las llegadas en alto a Blockhaus -séptima etapa- y a Corno alle Scale -novena-, lanzó el ataque definitivo a 4,5 kilómetros de meta, en la subida final a Pila, después de una jornada de 4.350 metros de desnivel. En solitario, paró el crono en 3:53:01, 49 segundos por delante del austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) y 58 del australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Con este resultado, se convirtió en el nuevo líder de la 'corsa rosa' después de darle un vuelco a la clasificación general, en la que ahora manda con 2:26 sobre el hasta ahora primer clasificado, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious). Gall, a 2:50, ocupa el tercer lugar.

La jornada en los Alpes arrancó con una escapada de cuatro corredores que sucumbió durante el ascenso al primero de los cinco puertos puntuables del día, Saint-Barthélemy. Allí se formó un fuga de unas 24 unidades, comandada por el Movistar, y con hombres como el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y los españoles Enric Mas, Juanpe López (Movistar), David de la Cruz (Pinarello-Q36.5) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) entre sus integrantes.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) se llevó el esprint intermedio de Roisan, y Arrieta coronó primero la tercera dificultad de la jornada, Doues, con Ciccone mandando en Lin Noir. El británico Mark Donovan (Pinarello-Q36.5), por su parte, se llevó las bonificaciones del Kilómetro Red Bull de Gressan, a 17 kilómetros de meta y en el que De la Cruz fue segundo.

La subida final a Pila dictó sentencia. Eulálio ofreció muestras de flaqueza y Visma-Lease a Bike olió la sangre. Quedaban todavía nueve kilómetros. Ciccone lanzó un primer ataque, pero fue el de Vingegaard, a 4,6 kilómetros, el que resultó exitoso.

Los corredores afrontarán este domingo la decimoquinta etapa, de 157 kilómetros entre Voghera y Milán, donde darán cuatro vueltas a un circuito final de 16,3 kilómetros. Todo antes de entrar en la semana definitiva de la carrera.