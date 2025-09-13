Vingegaard reina en la Bola del Mundo y ata La Vuelta

El líder de La Vuelta Ciclista, Jonas Vingegaard, tras la contrarreloj por equipos, durante la Vuelta 2025 a su paso por Figueres, a 27 de agosto de 2025, en Figueres, Girona, Catalunya (España). La Vuelta Ciclista a España cumple 90 años en su 80ª edició - Glòria Sánchez - Europa Press

El danés se asegura la carrera en una penúltima etapa con nuevas protestas propalestinas

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha adjudicado este sábado la vigésima y penúltima etapa de La Vuelta 2025, de 164,8 kilómetros entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, en el puerto de Navacerrada, y se ha asegurado virtualmente el título de campeón de la ronda española, todo en una jornada en la que nuevas protestas propalestinas amenazaron con detener la competición.

El doble ganador del Tour de Francia lanzó su ataque a poco más de un kilómetro de la cima, al que no pudo responder su principal rival en la general, el portugués Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG), y cruzó la meta con 11 segundos sobre su compañero de equipo, el estadounidense Sepp Kuss, y 13 sobre el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Almeida, que entró a 22 segundos, se queda ahora a 1:16 a falta de la etapa final, en la que no habrá ataques y que acabará con todos los corredores en Madrid.

Todo en una jornada con nuevos incidentes relacionados con las protestas contra Israel y en apoyo de Palestina que amenazaron con detener la etapa. En Cercedilla, la organización ya tuvo que modificar el recorrido para evitar que los corredores pasasen por el centro del pueblo, bloqueado por manifestantes, aunque los principales inconvenientes para los ciclistas llegarían después.

En Becerril de la Sierra, a 18 kilómetros de meta, un grupo de más de una veintena de manifestantes cortó la carretera y retrasó el avance del grupo de favoritos, entre los que rodaba Vingegaard, y de los coches de equipo, aunque finalmente todos pudieron seguir circulando tras unos minutos de tensión.