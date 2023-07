Vingegaard sentencia el Tour en Courchevel

Archivo - 11 June 2023, France, La Bastille: Danish cyclist Jonas Vingegaard of UCI WorldTeam Team Jumbo-Visma crosses the finish line of the eightth stage of the 75th edition of the Criterium du Dauphine cycling race, 153 km from Le Pont-de-Claix to La B - Anne-Christine Poujoulat/Afp/Dpa - Archivo