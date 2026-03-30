Vingegaard visita el Spotify Camp Nou junto a Christensen tras ganar la Volta a Catalunya

El defensa del FC Barcelona Andreas Christensen y el ciclista Jonas Vingegaard - JUDIT CARTIEL/FCB

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard, reciente ganador de la Volta a Catalunya, ha visitado este lunes las instalaciones del FC Barcelona, donde ha estado acompañado por el jugador blaugrana y compatriota suyo Andreas Christensen en una jornada de intercambio entre dos referentes del deporte danés.

Durante su visita, Vingegaard ha podido recorrer distintos espacios del recinto y conocer de cerca el Spotify Camp Nou, incluyendo el estado actual de las obras de remodelación del estadio, uno de los proyectos más ambiciosos de la entidad blaugrana.

Según el club, en el encuentro con Christensen, ambos protagonizaron un simbólico intercambio de camisetas, con el ciclista entregando su maillot de la Volta y recibiendo a cambio una elástica del Barça.

Posteriormente, el corredor danés, acompañado por su familia, completó la experiencia con una visita al Museu del FC Barcelona, donde pudo conocer de primera mano la historia y los éxitos del club.

Vingegaard podría regresar a Barcelona este verano, ya que la salida del próximo Tour de Francia 2026 tendrá lugar en la capital catalana el 7 de julio, con Catalunya albergando las tres primeras etapas de la ronda gala, que ha conquistado en dos ocasiones.