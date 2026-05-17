Vingegaard vuelve a arrasar en la montaña y acecha la 'maglia rosa' de Eulálio

May 17, 2026, Corrno Alle Scale, Italia: Denmark's Jonas Vingegaard Hansen of Team Visma | Lease A Bike (azure jersey) winner of the stage on the finish line.during Stage 9 of the Giro d'Italia from Cervia to Corrno alle Scale, Italy, Sunday May 17, 2026 - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha logrado la victoria en la novena etapa del Giro de Italia 2026, de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, y ha afianzado su dominio en la montaña, mientras que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) ha conseguido mantenerse como líder de la prueba.

A pesar de no vestir todavía de rosa, el bicampeón del Tour de Francia y vigente ganador de La Vuelta ha evidenciado que es el más fuerte entre los favoritos de la carrera transalpina, y más en las alturas, donde se ha enfundado la 'maglia azzurra'. Ya ganó en alta montaña en el Blockhaus hace dos días, y este domingo ofreció otra exhibición.

Cuando restaban poco más de dos kilómetros para meta, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) saltó del grupo principal y Vingegaard salió tras él, llegando ambos a la altura del escapado Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y dejándolo atrás en busca del triunfo de etapa. Superada la pancarta del último kilómetro, el danés asestó el golpe definitivo al centroeuropeo, que no pudo responder y entró a 12 segundos del ganador.

Mientras, el italiano Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany-INEOS) cruzaron la meta a 34 segundos, y Eulálio consiguió limitar las pérdidas perdiendo solo 41 segundos con Vingegaard, lo que le permitió retener la 'maglia rosa' y aumentar incluso el tiempo con otros favoritos. Ahora, el luso aventaja al danés en 2:24, mientras que Gall es tercero a 2:59.

Todo en una jornada en la que se formó una numerosa escapada, con hombres como Ciccone, Davide Ballerini -vencedor del esprint intermedio de Marzabotto- o Einer Rubio (Movistar) -que coronó primero el puerto de Querciola y el Kilómetro Red Bull de Vidiciatico-, que llegó a atesorar unos tres minutos de renta sobre el pelotón, donde Decathlon y Bahrain-Victorious mantenían el control.

Con la aproximación a Corno alle Scale, Ciccone intentó distanciarse del grupo de cabeza, pero el empeño de Vingegaard y Gall frustraron sus aspiraciones. Finalmente, el danés, casi sin esfuerzo, se adjudicó su segunda etapa en esta edición de la 'corsa rosa'.

Los corredores vivirán este lunes su segunda jornada de descanso antes de afrontar el martes la décima etapa, una contrarreloj individual de 42 kilómetros por la Toscana entre Viareggio y Massa, con un perfil llano y rectilíneo con apenas dos curvas en U.