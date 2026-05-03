Vinicius Junior, RCD Espanyol - Real Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Vinícius aplaza el alirón del Barça hasta el Clásico

El Real Madrid, con doblete del brasileño, alargó (0-2) la crisis del Espanyol y evitó la sentencia matemática de la Liga

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid evitó el título matemático para el FC Barcelona este domingo ganando (0-2) al RCD Espanyol en la jornada 34 de LaLiga EA Sports, gracias a una buena segunda mitad y a la versión más letal y efectiva de Vinícius, autor de los dos goles.

El equipo de Álvaro Arbeloa dio un paso al frente tras el descanso de la mano del delantero brasileño, pesadilla de la defensa perica con dos golazos. Después de la victoria del Barça en El Sadar el sábado, el Madrid alargó las cuentas con vistas ahora al Clásico en el Camp Nou el próximo domingo, donde un empate haría campeones de su segunda liga consecutiva a los de Hansi Flick.

El duelo estuvo trabado, como en la lesión de Ferland Mendy, y con poca claridad en el primer tiempo, pocas dosis de fútbol en las que empezó a asomar Vinícius, autor de un disparo al poste como mejor ocasión visitante. Leandro Cabrera tuvo la de los catalanes poco antes del descanso y Arbeloa no tardó en hacer cambios.

Mastantuono y Gonzalo García tuvieron una buena entrada al RCDE Stadium, beneficiado también el Madrid con Fede Valverde pasando más al interior y, sobre todo, Vinícius se sintió más acompañado. El brasileño se asoció con calidad con el español y, diez minutos después, con Jude Bellingham para hundir la moral 'perica'.

Bajo ese tocado estado anímico de más de cuatro meses sin ganar y con un Madrid decidido a alargar la Liga, el Espanyol apenas atinó a generar peligro pensando en la caída hacia el descenso, que no gane el Sevilla este lunes y en el próximo duelo directo contra los andaluces. En los blancos, Vinícius evitó la cuestión del pasillo en el Camp Nou y frenó un alirón que está ya ensayado en Barcelona.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 0 - REAL MADRID, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito (Pickel, min.62), Terrats (Carreras, min.73), Rubén (Roca, min.62), Dolan (Milla, min.73) y Roberto (Kike, min.73).

REAL MADRID: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García, min.14); Tchouaméni (Camavinga, min.84), Valverde, Pitarch (Mastantuono, min.53); Bellingham; Vinícius (Palacios, min.84) y Brahim (Gonzalo, min.53).

--GOLES:

0 - 1, min.55, Vinícius.

0 - 2, min.66, Vinícius.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a El Hilali (min.26), Expósito (min.45+2) y Urko (min.85) por parte del Espanyol. Y a Brahim (min.22), Vinícius (min.23), Trent (min.50) y Gonzalo (min.75) en el Madrid.

--ESTADIO: RCDE Stadium, 31.733 espectadores.