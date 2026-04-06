Vinícius: "Con Arbeloa he tenido una conexión especial que no fue posible con Xabi Alonso"

Archivo - January 20, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Real Madrid CF's coach Alvaro Arbeloa (L) and Vinicius Junior during Champions League 2025/2026 match. January 20, 2026. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior aseguró este lunes que con el actual entrenador del conjunto madridista, Álvaro Arbeloa, tiene "una conexión especial", la misma que con Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y ex técnico del equipo blanco, una sensación "que no fue posible" con Xabi Alonso en su periodo en el banquillo del Santiago Bernabéu.

"Con (Álvaro) Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con (Carlo) Antelotti. Siempre ha dejado claro lo que realmente quiere de mí y yo doy todo por este equipo como siempre he dado y siempre lo voy a dar, porque es el club de mi vida y aprovecho cada oportunidad que tengo", afirmó el jugador del equipo blanco durante la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Champions League de este martes (21.00 horas) frente al Bayern de Múnich.

En ese sentido, el '7' reconoció que con el técnico anterior, Xabi Alonso, vivió "un momento difícil porque jugaba muchos partidos" pero "tenía pocos minutos". "Cada entrenador tiene su método, tiene sus cosas y yo creo que no fue posible de conectar con lo que él quería y lo que el equipo quería, pero fue un momento de aprendizaje, aprendí mucho", analizó.

"He pasado por un momento difícil esta temporada, he estado mucho tiempo sin marcar, la afición me ha pitado, pero ha sido todo aprendizaje. Creo que estoy en mi mejor versión de esta temporada, bien físicamente", subrayó restando importancia al periplo con su selección durante el pasado parón internacional.

'Vini' encara esta nueva cita en la máxima competición continental con "la confianza" que le ha dado el técnico salmantino desde su llegada en enero. "Siempre ha dicho lo que realmente tengo que hacer y estoy preparado y listo para hacer un gran partido, para el míster y para este club que me ha dado tanto", afirmó.

"He estado mucho tiempo sin marcar goles. Creo que nunca había pasado desde mi llegada a este club. He aprendido y quiero seguir aprendiendo todos los días porque los jugadores de Real Madrid no pasan solo por buenos momentos, hay también malos y los mejores jugadores siempre dan la vuelta", prosiguió.

Uno de esos momentos llegó cuando fue sustituido durante la disputa del Clásico liguero en la primera vuelta al mostrar su desacuerdo públicamente. "No fue un momento bonito. He pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos los que estaban ahí en este momento. He pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado porque no quiero salir de ningún partido. Entendí que estaba bien y que no era el cambio correcto", confesó.

"Cuando estás con la cabeza fría, puedes entender que me equivoco y esto pasa, soy joven, tengo 25 años, pero ya tengo mucha experiencia. Cada día hay una experiencia nueva donde puedo mejorar y creo que estoy mejorando en este aspecto y quiero seguir evolucionando para cada día ser más ejemplo para los niños y para los demás", indicó.

Acerca de las desconexiones del conjunto blanco en determinados partidos como el del pasado fin de semana ante el RCD Mallorca (2-1), el delantero brasileño insistió que "hay días" en los que están más conectados y otros "menos". "En Mallorca no estuvimos tan conectados como los últimos partidos y esto nos afecta mucho porque hoy si no estás al 200%, como ha dicho el míster, no vamos a ganar los partidos", manifestó.

Se mostró molesto ante las críticas sobre la falta de compromiso defensivo de él y Kylian Mbappé. "Claro que molesta, pero la gente está ahí para decir lo que quiera. Nosotros tenemos que estar juntos, entender qué podemos hacer para estar conectados con nuestra afición porque lo que viene de fuera no podemos cambiar, no nos afecta, pero si estamos juntos todos podemos hacer mejor uno al otro", relató.

"La gente dice muchas cosas. Mbappé está aquí para ayudarnos, siempre nos ha dado la confianza, marca goles. Tenemos que estar conectados mañana porque es un partido complicado. Los mejores jugadores hacen la diferencia y Kylian es uno de ellos. Tengo una conexión increíble con él, no solo dentro del campo, fuera también. Siempre estamos juntos y pelearemos por este club para siempre", señaló.

Para el encuentro, el Bayern tiene la duda de su delantero Harry Kane, que llega tocado, por lo que Vinícius cree que "cambia" el partido si el inglés está presente o no. "Kane tiene muchos goles. Es el delantero de ellos, pero tienen un grandísimo equipo donde muchos jugadores cambian de posición y eso creo que puede nos dificultar bastante, pero tenemos que estar todos preparados", apuntó.

Finalmente, el brasileño habló acerca de los episodios de racismo vividos en las últimas semanas. "Es un tema siempre muy complicado de hablar, pero que pasa muchas veces. Ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante también que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque nosotros somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor estas cosas", comentó.

"España, Alemania o Portugal no son países racistas, pero que hay racistas en estos países, también en Brasil, en muchos países hay racistas, pero si seguimos esta lucha juntos creo que en el futuro podrán dejar de pasar estas cosas", zanjó.