Vinícius da ventaja al Real Madrid en Lisboa entre la tensión

Vinicius Junior of Real Madrid CF celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este martes por 0-1 al SL Benfica en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, gracias a un gol de Vinícius Júnior en la segunda mitad para encauzar el pase a octavos de final, en un partido que estuvo detenido durante 10 minutos después de que el brasileño denunciara al árbitro un supuesto insulto racista del argentino Gianluca Prestianni.

En esta ocasión, el conjunto merengue no cayó en la trampa del equipo entrenado por José Mourinho. Los de Álvaro Arbeloa completaron un partido serio y comprometido en defensa, con el papel destacado de Fede Valverde y Eduardo Camavinga, sin dejar correr a su rival, y al que valió un derechazo de Vinícius directo a la escuadra, imposible para un Anatoli Trubin que cuajó un partido sobresaliente.

En la propia celebración del tanto, el duelo estuvo detenido después de que el árbitro aplicara el protocolo antirracismo cuando Vinícius denunció un insulto racista de Prestianni. El brasileño, arropado por sus compañeros, incluso se fue al banquillo esperando una decisión, antes de que todo se reanudara. Después, los blancos supieron sufrir ante un Benfica que generó mucho menos peligro que hace tres semanas y que ve como el conjunto blanco da un primer paso hacia la siguiente ronda.

El encuentro arrancó con el ritmo alto con el que terminó este mismo enfrentamiento hace tres semanas, aunque duró poco. Fredik Aursnes fue el primero en romper el sistema defensivo merengue con una internada por al derecha que no encontró destinatario. Al Real Madrid le costó establecerse, pero lo logró a base de largas posesión frente a un Benfica muy camaleónico que alternó un bloque muy bajo con presiones altas.

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior protagonizaron los dos primeros acercamientos de los blancos, antes de que Thibaut Courtois evitara el 1-0 con una mano sobresaliente al disparo lejano y potente de Aursnes, en otra acción heroica del meta belga.

Salvo ese susto, los madridistas venían con la lección aprendida y estaban comprometidos defensivamente para impedir correr al equipo local, aunque eso también les convertía en un equipo con el colmillo poco afilado.

Los de Arbeloa despertaron ofensivamente rozando el descanso, con un carrusel de ocasiones. Mbappé no llegó a rematar un centro raso y tenso de Trent Alexander-Arnold; tampoco acertó el '10' a mandar a la red al primer toque una dejada de tacón de 'Vini'.

El conjunto merengue, que gozó de otras dos oportunidades para el francés y el brasileño, apretó el acelerador, pero se fue al descanso con la sensación de haber dejado con vida a los portugueses, sostenidos por un soberbio Trubin.

'VINI' DECIDE CON UN GOLAZO

En el inicio del segundo tiempo, el Benfica dio un paso adelante sin balón para impedir los ataques posicionales de los blancos. Pero el primer tanto del partido llegó con el Real Madrid corriendo; Mbappé encontró a un Vinícius con espacio por la izquierda, se metió hacia dentro y la clavó en la escuadra izquierda en el segundo gol del brasileño en esta Champions.

Entonces, tras la celebración del '7', que el árbitro entendió como provocativa por lo que le amonestó, se produjo un rifirrafe entre 'Vini' y Prestianni, en el que el brasileño denunció un insulto racista del argentino, después del cual el colegiado François Letexier aplicó el protocolo contra el racismo, con amenazas del jugador del Real Madrid amenazando con abandonar el campo por el episodio.

Esto rompió el ritmo del partido y el Benfica reanudó algo más enchufado, probando Schjelderup de nuevo a Courtois sin premio, con el conjunto merengue que dio un paso atrás para buscar al contragolpe a Vinícius, que tuvo el 0-2 en sus botas pero se encontró contra otro acierto de Trubin, y un Mbappé que no estaba completando su mejor partido.

En los últimos minutos, muy trabados, José Mourinho fue expulsado, por lo que no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu en la vuelta, por pedir y protestar al árbitro la segunda amarilla a Vinícius por una falta en la frontal. Un lanzamiento a balón parado que pudo acabar en 1-1, porque el disparo de Lopes Cabral se envenenó hasta rozar el larguero de la meta de Courtois. En un descuento largo, no hubo más sustos para los blancos, que se reconcilian con Da Luz tras la derrota en la fase de liga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SL BENFICA, 0 - REAL MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SL BENFICA: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes (Lopes Cabral, min.80); Prestianni (Lukebakio, min.81), Silva (Ríos, min.74), Schjelderup (Sudakov, min.74); y Pavlidis.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Carvajal, min.90+9); Valverde, Tchouaméni, Güler (Brahim Díaz, min.86), Camavinga (Pitarch, min.90+4); Mbappé y Vinícius.

--GOLES:

0-1, min.50: Vinícius Júnior.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó a Prestianni (min.78) y Sudakov (min.90+2) por parte del SL Benfica. Y a Vinícius (min.51) y Mbappé (min.87) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Da Luz.