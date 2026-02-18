Vinícius: "Fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada"

Vinicius Junior of Real Madrid CF see the yellow card during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr. ha criticado el "protocolo mal ejecutado" y que "no sirvió para nada" del partido de Liga de Campeones ante el Benfica, que se paró durante unos minutos después de que el brasileño denunciase insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni, y ha asegurado los "cobardes" necesitan "ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son".

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, de su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia", escribió en su perfil oficial de la red social Instagram.

Justo después de anotar el gol que finalmente dio la victoria al conjunto blanco en la ida del 'Playoff' de acceso a octavos (0-1), Vinícius recibió una tarjeta amarilla por supuestamente encararse con la grada del Estádio da Luz. Poco después, trasladó al colegiado que Prestianni le había llamado "mono" y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

"Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", concluyó.