Vinícius: "Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol"

Archivo - Vinicius Junior attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the UEFA Champions League 2025/26, Quarter-finals First Leg, football match against FC Bayern Munich at Ciudad Deportiva Real Madrid on April 06, 2026, in - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior desveló que el nuevo técnico del conjunto madridista, José Mourinho, "quiere que sea como siempre" ha sido: "feliz, alegre" y haciendo su fútbol, al mismo tiempo que defendió que "hay que prepararse físicamente para que durante la temporada" haya "menos lesiones y así poder contar con todos".

"Ha ido muy bien, conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol", señaló el atacante en declaraciones publicadas por el Real Madrid en su página web.

El brasileño, cuyo futuro sigue en el aire, ya que su contrato finaliza en junio del próximo año, defendió que, en pretemporada, "hay que prepararse físicamente" para así tener "menos lesiones" durante la temporada y "poder contar con todos".

"Ayer doble, hoy una sesión. Así vamos. Hoy hemos hecho un poco de gimnasio y trabajo corto para cargar más las piernas. Ha sido un buen entrenamiento y todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", concluyó 'Vini', que se incorporó a los entrenamientos con Mourinho este lunes, tras sus vacaciones después del Mundial.