Vinícius: "No tengo prisa por renovar mi contrato con el Real Madrid"

Vinicius Junior of Real Madrid CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior aseguró que quiere seguir en el club blanco "toda" su vida, aunque dijo que no tiene "prisa" por renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2027, y está "tranquilo" y confía en el presidente de la entidad, Florentino Pérez.

"Nunca me imaginé fuera de Real Madrid. Aprovecho cada momento que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Siempre soñé con jugar aquí y poder jugar tanto tiempo. Ahora soy uno de los capitanes del equipo, incluso siendo tan nuevo. Es algo importante que sucede pocas veces en la historia, así que aprovecho cada momento", expresó el atacante en CazéTV.

El brasileño aseguró que quiere seguir en el club blanco "toda" su vida. "Pero no tengo prisa. Tengo un contrato hasta el 2027, así que hasta el 2027 tenemos mucho que hablar con Real Madrid. El Real Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo, el presidente confía en mí, yo confío en él. Y es eso, es solo esperar y vivir cada día, cada momento y aprovechar el mejor club del mundo", agregó.

El carioca, de 25 años, es jugador del Real Madrid desde el verano de 2018, y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, después de una última renovación con el club merengue el 31 de octubre de 2021, hace casi cinco años.