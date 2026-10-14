Vinícius, sancionado con cuatro partidos en Liga

Real Madrid - Villarreal CF, Vinícius, Mourinho - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr recibió este miércoles una sanción de cuatro partidos sin poder jugar en LaLiga EA Sports, impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de su roja contra el Villarreal.

El jugador brasileño fue expulsado en el minuto 73 del duelo en el Santiago Bernabéu este sábado por agarrar del pelo a Renato Veiga, una acción que además le costó el gol que había marcado en esa misma jugada. 'Vini' protestó mucho la decisión de Díaz de Mera Escuderos, motivo por el cual recibió una sanción mayor.