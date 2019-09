Virgil van Dijk, nombrado Jugador del Año por la UEFA

Publicado 29/08/2019 19:37:55 CET

El central neerlandés ganó en la votación a Messi y a Cristiano Bronze se impuso a Hegerberg y a Henry como Jugadora del Año

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista neerlandés Virgil van Dijk ha recibido este jueves el premio al mejor Jugador del Año de la UEFA, por delante del argentino Leo Messi (FC Barcelona) y del portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), mientras que la inglesa Lucy Bronze, del Olympique de Lyon, ha sido nombrada como mejor Jugadora del Año.

Así, Van Dijk ha sucedido en el palmarés al croata Luka Modric, que se llevó este premio en 2018 después de haber conquistado la Liga de Campeones con el Real Madrid. La elección del neerlandés como nuevo ganador se ha anunciado durante el sorteo de la fase de grupos de la máxima competición continental, celebrado en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El central 'red', que vivía su primera nominación al Jugador del Año, acreditaba un doblete continental tras conquistar la pasada Liga de Campeones, donde fue nombrado mejor jugador de la final, y también recientemente la Supercopa de Europa, venciendo al Chelsea. Además, llegó con la selección de Países Bajos a la final de la Liga de Naciones, donde perdió precisamente ante la Portugal de 'CR7'.

"Quiero agradecérselo a mis compañeros de equipo, sin ellos obviamente no habría conseguido lo que he conseguido este último año. Ha sido un camino duro, largo, pero es parte de lo que soy. Desde que tenía 18 años, tuve que trabajar en el fútbol profesional e ir paso a paso; eso es parte de mí, estoy muy orgulloso y muy contento", ha afirmado Van Dijk.

Además, el brasileño Alisson Becker ha sido condecorado como mejor Portero de la Temporada, merced a su gran desempeño con el Liverpool hasta llevarse el título en la final que el Estadio Metropolitano de Madrid albergó el pasado 1 de junio (triunfo por 0-2 sobre el Tottenham).

Mientras tanto, el también neerlandés Frenkie de Jong se ha llevado el galardón a Centrocampista de la Temporada. No ha pasado desapercibido para el jurado su formidable actuación, todavía en las filas del Ajax, en las eliminatorias ante el Real Madrid en octavos de final y contra la Juventus en cuartos.

El jurado del premio ha estado compuesto por los 80 entrenadores de los clubes que participaron en las fases de grupos de la Liga de Campeones y la Liga Europa en la campaña 2018/19, junto con 55 periodistas especializados que han representado a cada una de las federaciones miembro de la UEFA.

Aunque Cristiano se ha marchado de vació de Mónaco, Messi al menos sí ha subido al escenario para recoger su trofeo de mejor Delantero de la Temporada. "El objetivo es intentar superarme a nivel individual, intentar seguir dando lo mejor con el grupo y conseguir los objetivos que nos planteamos al principio de cada año", ha comentado el argentino.

"Es lindo hacer goles, es una sensación muy linda para uno, para el equipo, para la gente... Está bueno poder hacer goles", ha añadido el '10' del Barça desde el patio de butacas, justo al lado de un risueño Cristiano. "Tenía curiosidad por saber lo que era, después de haber tenido esta competición. No hemos tenido una cena juntos todavía, pero en el futuro quizá...", ha bromeado el portugués, analizando cómo es la rutina liguera alejado de LaLiga tras su fichaje por la 'Juve'.

"Echo de menos jugar en España, Messi y yo tuvimos esa batalla en los últimos años y creo que esta rivalidad es historia del fútbol", ha agregado 'CR7'. "Espero estar aquí el año que viene, y en dos años, y en tres... la gente a la que no le caigo bien me va a ver aquí más veces", ha aseverado el ariete luso.

Por su parte, Lucy Bronze se ha impuesto a sus compañeras de equipo Ada Hegerberg y Amandine Henry para ser reconocida como Jugadora del Año. "Estoy muy contenta, es una grata sorpresa para mí. La verdad es que mis otras dos contrincantes son muy buenas jugadoras", ha asegurado la inglesa a través de un vídeo.

"Hemos tenido un fantástico verano y creo que no habría ganado este premio si no hubiera sido por mis compañeras de selección. Quiero agradecérselo a todo mi 'staff' y a todo mi equipo, que me ayudan a ser mejor cada día", ha concluido Bronze, ausente en la gala por estar convocada con la selección de Inglaterra.