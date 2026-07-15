Virginia Ruano destaca el "trampolín" que es el torneo Villa de El Espinar en su 40 edición

La extenista Virginia Ruano, directora del torneo, ha destacado el "trampolín" que es el torneo Villa de El Espinar en la presentación de su 40 edición. - OPEN CASTILLA Y LEÓN VILLA DE EL ESPINAR

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Open Castilla y León Villa de El Espinar, Virginia 'Vivi' Ruano, ha destacado que el Open Castilla y León Villa de El Espinar, torneo ATP Challenger de categoría 75 que se disputará del 20 al 26 de julio en el Complejo Deportivo Municipal Pedro Muñoz, de La Estación de El Espinar (Segovia), ha sido un "trampolín" para tenistas como Rafa Nadal o Roger Federer.

Así se manifestó este miércoles en la presentación de la cuadragésima edición del torneo, celebrada en el Patio de las Palmeras del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en la que Vivi Ruano subrayó la fuerza del torneo a nivel internacional.

"Cuando yo jugaba, mucha gente me hablaba de la localidad de El Espinar por el torneo. El torneo es un trampolín para que muchos jugadores sean conocidos tras su paso por las pistas espinariegas", comentó Ruano, que ha confirmado la presencia del español Alejandro Moro, ganador de un 'Challenger' y dos Futures, y ha anunciado dos de las invitaciones a Alejo Sánchez y Álex Martí.

Por su parte, Javier Ayuso, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Espinar, recordó que es el 40 aniversario de un torneo que "ha sabido crecer, consolidarse y ganarse, con mucho merecimiento, un hueco en el tenis nacional e internacional". Además, ha añadido unas palabras para todo el trabajo que permite que el torneo salga adelante: "Detrás del torneo hay muchas horas de trabajo, ilusión esfuerzo y amor por el deporte y El Espinar".

Por último, José Alberto Díaz, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Castilla y León, quien ha querido resaltar que para la Junta respaldar el Open Castilla y León Villa de El Espinar demuestra el "compromiso firme" que la institución tiene con el torneo.

"Estos 40 años de historia solo pueden construirse con el apoyo generoso y el cariño de muchas personas. Esta edición es un homenaje a quienes hicieron posible el camino recorrido", manifestó.

Con motivo del 40 aniversario del torneo, el lunes 20 de julio, tras la inauguración oficial en la Pista Central, a partir de las 18 horas, se celebrará 'El Punto del Milagro', una novedad que permitirá a un tenista aficionado jugar con un profesional y optar a numerosos premios. También, el viernes de cuartos de final individuales, tendrá lugar un torneo de leyendas.

Durante la semana también se sucederán la exhibición gabarrera, los premios Pedro Muñoz o la campaña de donación de sangre. Como viene siendo habitual en los últimos años, durante los días definitivos del Open Castilla y León Villa de El Espinar, se disputará el Torneo Cadete, que cumple su quinta edición.

Los tenistas jugarán en las mismas pistas que los profesionales. Los campeones recibirán sus trofeos en la Pista Central Pedro Muñoz, junto con el campeón del ATP Challenger.

40 AÑOS DE HISTORIA

El Open Castilla y León Villa de El Espinar comenzó en 1986, lo que le convierte en uno de los torneos de este nivel más longevos del mundo, solamente superado por el de San Luis Potosí (México), el de Tampere (Finlandia) y el de Winnetka (Illinois, Estados Unidos).

José Manuel 'Pepo' Clavet fue el primer campeón en un torneo que siempre se ha caracterizado por ser una fábrica de talentos. Rafa Nadal, Roger Federer, Juan Martín del Potro, Feliciano López, Pablo Carreño, Radek Stepanek, Fernando Verdasco, Sergi Bruguera o Emilio Sánchez-Vicario figuran entre sus campeones.

La edición de 2025 la ganó el británico George Loffhagen en el cuadro individual al derrotar en la final al castellano-leonés Nicolás Álvarez-Varona. En el cuadro de dobles, el título fue para el chileno Matías Soto y el boliviano Federico Zeballos.

En esta edición, el lema del torneo es '40 años de tenis'. Una consigna que quiere poner de manifiesto la permanencia del Open Castilla y León Villa de El Espinar en la pirámide del tenis mundial y hacerlo desde una pequeña localidad de Segovia y de Castilla y León.