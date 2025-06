Virginia Torrecilla: "Queremos las mejores condiciones como cualquier jugador de fútbol, y no hablo del salario"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exfutbolista española Virginia Torrecilla insistió este jueves en que el fútbol femenino quiere "las mejores condiciones como cualquier jugador de fútbol", dejando a un lado el salario, y centrándose en "vestuarios propios, césped natural" o el VAR, porque "hay muchas cosas que se pueden mejorar" contra una "desigualdad" que es "complicada".

"Hay muchas cosas a mejorar, la más evidente es la igualdad de condiciones. La desigualdad de derechos en el fútbol femenino es complicada, y no es el salario, es poder complementarnos en todo, vestuarios propios, césped natural, el VAR, y no es real que no queramos tener árbitras. Queremos las mejores condiciones como cualquier jugador de fútbol", defendió Torrecilla en la mesa redonda 'El futuro del fútbol femenino se juega desde ya' organizada por Lidl.

En el museo 'Legends, the Home of Football presented by LaLiga', la exjugadora incidió en que el futuro del fútbol femenino está en los avances de la sociedad. "Los pasos que tenemos que dar como sociedad es cambiar eso -comentarios negativos y acoso- radicalmente, hay mucha gente mala en el mundo, hay comentarios muy duros", advirtió.

Y concluyó su exposición en lo relacionado con el fútbol femenino con un deseo. "Que no tengamos que distinguir entre hombres y mujeres, que se hable de fútbol y punto, sin diferenciar entre masculino y femenino", apuntó.

También participó en la charla la jugadora del Atlético de Madrid Silvia Lloris, que confesó que se siente "una afortunada por vivir el 'boom' del fútbol femenino", con un progreso que "igual generaciones anteriores no vivieron". "Mi sueño es que sea lo normal el fútbol femenino, que no sea un 'boom' siempre", comentó.

La defensa rojiblanca abordó la importancia de una alimentación y estilo de vida saludables. "La gente le tiene que dar la importancia que se merece a cuidarse. Tener esa base te hace sentirte bien, ahora todas tenemos nutricionista, pero que los niños y las niñas vean que necesitan esa disciplina si lo quieren lograr", expresó.

"Un estilo de vida saludable es importantísimo. Cuando me fichó el Barça con 17 años fue mi cambio brutal, tuve nutricionista, me cocinaba yo, y yo no sabía nada, casi no cocer un huevo. Pero tenía a Sonia Bermúdez, y me enseñó a cocinar y a alimentarme mucho mejor. Fue imprescindible para poder crecer", apuntó Torrecilla.

También participó Cristina Delgado, presidenta de Women in Retail (WiR), que destacó que "hay que visibilizar el talento allá donde se exprese", en referencia a las jóvenes que deciden dedicarse al fútbol. UN deporte por el que la apuesta de Lidl es "firme", como patrocinador de la Eurocopa 2025, que arranca este miércoles en Suiza.

"No es sol un patrocinio, es una confirmación de esa apuesta por las personas y su bienestar. Queremos impulsar, inspirar, para que la gente se cuide", afirmó Michaela Reischl, directora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Lidl España.