La visita de Leo Messi a Calcuta acaba con disturbios

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Leo Messi asistió este sábado al Yuba Bharati Krirangan de Calcuta en medio de su gira por la India, pero la visita quedó interrumpida por los disturbios provocados por los aficionados presentes en las gradas, que rompieron los asientos y los lanzaron al terreno de juego antes de que la policía cargase contra ellos.

Los medios locales afirman que, mientras el delantero argentino del Inter Miami paseaba por el campo, una multitud se agrupó a su alrededor antes de que este abandonara el terreno de juego tras unos 20 minutos. Fue entonces cuando los aficionados, algunos de los cuales habían pagado grandes sumas de dinero por las entradas, comenzaron a destrozar las butacas y a lanzarlas hacia el campo.

La Federación de Fútbol de la India (AIFF) lamentó lo ocurrido. "La Federación de Fútbol de la India está profundamente preocupada por los sucesos acaecidos en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, donde miles de aficionados se reunieron para ver a las estrellas mundiales del fútbol Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul", indicó en un comunicado.

"Se trataba de un acto privado organizado por una agencia de relaciones públicas. La AIFF no participó en modo alguno en la organización, planificación o ejecución de este acto. Además, los detalles del evento no se comunicaron a la AIFF, ni se solicitó autorización alguna a la federación. Instamos a todos los asistentes a cooperar plenamente con las autoridades competentes y a mantener el orden. La seguridad de todas las personas implicadas debe seguir siendo la máxima prioridad", concluyó.

Este mismo sábado, el exjugador del FC Barcelona inauguró en Calcuta, donde en 2011 jugó un partido amistoso en ese mismo estadio ante Venezuela, una estatua en su honor de más de 20 metros de altura.