Visma anuncia su equipo para La Vuelta con Van Aert como líder

Archivo - FILED - 24 August 2025, Saxony-Anhalt, Halle (Saale): Belgian cyclist Wout van Aert of the Visma-Lease a Bike team stands to register before the start of the fourth stage of the German Cycling Tour from Halle/Saale to Magdeburg. Photo: Jan Woita - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert será el líder del equipo Visma | Lease a Bike, vigente campeón de La Vuelta, en la ronda española, que se disputa desde este sábado hasta el 13 de septiembre, edición en la que no participará el danés Jonas Vingegaard tras su caída en el Tour de Francia.

Después de que la escuadra neerlandesa anunciara este lunes que Vingegaard, ganador de La Vuelta en 2025, no correrá más en lo que resta de temporada, ya que "todavía sufre secuelas de la fractura de clavícula que sufrió en su caída en el Tour de Francia" y su objetivo es prepararse "de forma óptima" para 2027, será Van Aert su líder en la ronda española.

Será la segunda vez que el belga dispute La Vuelta, después de que comenzara la edición de 2024, en la que llegó a ser líder de la general, pero tuvo que abandonar, con tres victorias de etapa, por una caída en la decimosexta jornada.

Otro de los pilares del 'ocho' de Visma será el estadounidense Sepp Kuss, ganador en 2023 y que afrontará su novena participación en La Vuelta para cerrar la temporada participando en las tres 'grandes' del curso. Los franceses Bruno Armirail y Christophe Laporte completan más veterana de un equipo potente y completo.

Así, Visma acude a la ronda española también con los debutantes Matthew Brennan, esprinter británico, y Jorgen Nordhagen, joven escalador noruego, además del británico Ben Tullet, que repite en La Vuelta, y el neerlandés Steven Kruijswijk, que correrá su quinta ronda española consecutiva.