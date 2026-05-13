Vithas da nombre al barco 'Vithas Urbania', que competirá en las principales regatas nacionales e internacionales. - VITHAS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo hospitalario Vithas da nombre al barco 'Vithas Urbania', que competirá en algunas de las principales regatas de vela nacionales e internacionales, con lo que da un salto cualitativo en su patrocinio al equipo Urbania Sailing Team, afincado en el puerto de Barcelona y que inició en 2025.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Vithas de promover los hábitos de vida saludables a través del patrocinio deportivo, que ya se ha traducido en prestar el servicio médico oficial, y otras fórmulas de colaboración, a grandes equipos y pruebas deportivas como el Atlético de Madrid, el Trofeo Conde de Godó de Tenis, o las maratones y medias maratones de Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga, entre otros.

El 'Vithas Urbania' participará un año más en la séptima edición del Circuito Mediterráneo de Vela, que incluye tres de las pruebas más prestigiosas del calendario de esta disciplina deportiva: la 53ª edición del Trofeo Vela Conde de Godó, que se celebrará en el Real Club Náutico de Barcelona del 28 al 31 de mayo para la categoría en la compite el Vithas Urbania, la ORC; el 27º Trofeo de S.M. la Reina, del 26 al 28 de junio en el Real Club Náutico de Valencia; y el 22º Torneo S.M. el Rey, en Palma en la primera semana de agosto.

Las tres competiciones se celebran en el Arco Mediterráneo, donde Vithas es líder en la sanidad privada, una posición que se ha visto reforzada en 2025 con la apertura de los nuevos hospitales Vithas Barcelona (en Esplugues de Llobregat), y Vithas Valencia Turia, que se suman a los 6 hospitales que la compañía ya tenía en Alicante, Valencia y Castellón.

Adicionalmente, el 'Vithas Urbania' compite estos días en el Campeonato del Mundo de ORC de Sorrento (Italia), y también lo hará en el Málaga Saling Cup, que se celebrará del 12 al 14 de junio, entre otras destacadas competiciones nacionales e internacionales.

"La tripulación del 'Vithas Urbania' representa de forma clara los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu de superación, valores que nuestra compañía aplica en nuestra actividad asistencial diaria, y que promueve a través de nuestra estrategia de apoyo al deporte, tanto profesional como aficionado, como hábito de vida saludable", explicó el CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico.