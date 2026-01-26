Vitor Reis y Ter Stegen salvan al Girona y frustran al Getafe

Marc-Andre ter Stegen of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona, con un gol del brasileño Vitor Reis en el minuto 94 y una parada salvadora en el último segundo de Marc-André Ter Stegen, ha salvado este lunes un punto ante el Getafe en Montilivi (1-1) en el último partido de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que da aire a los catalanes y mantiene preocupado al cuadro madrileño.

En el debut del exportero del FC Barcelona y de Fran Beltrán -ambos titulares- con los 'gironins', fue otro jugador de estreno, el argentino Luis Vázquez, el que consiguió abrir la lata, pero ya en el descuento apareció Vitor Reis para empatar la contienda y el guardameta alemán, en el último segundo, evitó el segundo tanto de los de José Bordalás.

Después de un respetuoso minuto de silencio de homenaje a las víctimas de los accidentes de tren en Adamuz y Gelida, entre ellos el padre del defensa del Getafe Davinchi, Fran Beltrán trató de sorprender con una volea que se marchó por encima del larguero, mientras Vitor Reis probó a David Soria, que respondió con una gran estirada, al rematar de cabeza un buen centro de Bryan Gil.

Siguió insistiendo el cuadro de Míchel, y antes de la media hora Thomas Lemar sacó un derechazo desde la frontal que se estrelló en el larguero. Los azulones, por su parte, tuvieron la ocasión más clara poco antes del descanso, en una jugada embarullada tras un córner en la que el balón se quedó muerto en el área chica y Mauro Arambarri lo mandó fuera por muy poco.

Después del paso por vestuarios, el Getafe encontró puerta en un centro raso que Juan Iglesias puso para el debutante Luis Vázquez, que remató a la perfección en el primer palo y puso el esférico en la escuadra sin que Ter Stegen pusiese evitarlo (min.59). Poco después, Soria volvía a sacar una mano salvadora para evitar el empate de Alex Moreno.

El Girona siguió insistiendo y asedió la meta madrileña, y el premio llegó en el último de los cuatro minutos de descuento, cuando Alex Moreno centró al área y Vitor Reis remató al fondo de las mallas (min.94). Todavía pudo ganar el cuadro de Bordalás con un tiro final del recién inscrito Sebastián Boselli, pero Ter Stegen, con la rodilla, frustró el tanto.

De esta manera, los de Míchel interrumpen una racha de tres triunfos ligueros consecutivos, pero alcanzan los 25 puntos, cuatro más que la zona de descenso. El equipo azulón, mientras, enlaza ya seis jornadas sin vencer y se queda con solo un punto de renta sobre los puestos de peligro.