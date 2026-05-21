Vox reclamará a LaLiga, CSD y RFEF que exija al Athletic retirar el mapa de Euskal Herria de su nueva equipación

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha informado este jueves de que su portavoz nacional de Deportes, Cristian Toro, remitirá un escrito a LaLiga, al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para reclamarles que "actúen ante la inclusión" de un mapa de Euskal Herria en la nueva indumentaria del Athletic Club para la temporada 2026-27.

"La iniciativa se trasladará antes del encuentro de este sábado en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el conjunto vasco", ha apuntado Vox en una nota de prensa. En paralelo, su portavoz en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, había presentado una declaración institucional exigiendo al club de Bilbao la "retirada inmediata" de dicho mapa.

Esa iniciativa de Jiménez ya reclamaba "actuaciones concretas" a LaLiga y al CSD para "impedir que las entidades deportivas utilicen sus plataformas con fines políticos que afecten a la integridad territorial de Navarra", tras conocerse que en la parte superior de la espalda en la camiseta del Athletic aparece la ikurriña dentro del polémico mapa.

"Las siete rayas simbolizan, según el propio Athletic Club, las siete provincias de dicho territorio, incluyendo de forma explícita a Navarra, así como territorios de Burgos, Cantabria y el sur de Francia", había recalcado el Grupo Parlamentario de Vox en Navarra en su propia nota.

Para la formación, se trata de "una politización del deporte y un menosprecio a la identidad foral de Navarra". La declaración subrayaba que "no se trata de un elemento neutro o folclórico, sino de una clara declaración política que busca normalizar una visión territorial rechazada por una parte significativa de la ciudadanía navarra".

La propuesta de resolución exige al Athletic la "retirada inmediata" de ese elemento gráfico de todas sus equipaciones, productos oficiales y comunicaciones, así como unas "disculpas públicas a los navarros y a las instituciones de Navarra". Además, insta al Gobierno de Navarra a "adoptar las medidas necesarias", incluidas acciones legales, y solicita al Ayuntamiento de Bilbao, al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco que "condenen públicamente esta actuación".

Para Vox, si bien la equipación "no reproduce literalmente el escudo ni la bandera oficial de Navarra", la inclusión de la Comunidad foral "en un mapa político que la subsume en otra entidad territorial sin autorización ni consenso de sus instituciones representa un uso indebido y controvertido de su representación".

La declaración recuerda que la Ley Foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra "regula y protege los símbolos exclusivos de la Comunidad foral (bandera, escudo e himno), estableciendo su uso correcto y prohibiendo su alteración o utilización con fines que distorsionen la identidad institucional". Y en base a dicha Ley Foral, "cualquier representación que instrumentalice políticamente la realidad de Navarra debe ser rechazada por las instituciones".

"El Athletic Club ha utilizado su equipación oficial para introducir una reivindicación política que distorsiona la realidad territorial de Navarra y que carece de cualquier legitimidad. Exigimos la retirada inmediata de ese mapa y disculpas públicas. No vamos a consentir que se normalice la apropiación simbólica de nuestra tierra a través del deporte", ha declarado finalmente Jiménez.