La Vuelta 2026 se presenta el 17 de diciembre en Mónaco.

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta ciclista a España de 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, se presentará el 17 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en la Salle des étoiles del Monte-Carlo Sporting de Mónaco, según ha anunciado este miércoles la empresa organizadora Unipublic en un comunicado.

Unipublic desvelará las localidades por las que discurrirán las 21 etapas de la edición de 2026, que partirá con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros en la Plaza del Casino el sábado 22 de agosto.

La contrarreloj inaugural, disputada íntegramente en territorio monegasco, pondrá en valor los lugares emblemáticos del Principado como la Plaza del Casino con el Hotel Paris y su Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque, el Estadio Louis II y la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.

La segunda etapa, el domingo 23 de agosto, tendrá el arco de salida en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardin Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.

"Mónaco es sinónimo de excelencia deportiva y de capacidad organizativa. Aquí se celebran algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con el Gran Premio de Fórmula 1 como joya de la corona. Iniciar La Vuelta en este escenario es un honor y una garantía de éxito para todos", comentó el director general de La Vuelta, Javier Guillén, en el anuncio de que El Principado será la salida en 2026.