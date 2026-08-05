La Vuelta 2026 suma a Sandevid como proveedor oficial - UNIPUBLIC

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta ha anunciado este miércoles la incorporación de Sandevid como nuevo proveedor oficial de la carrera para la edición de 2026, un acuerdo por el que la marca estará presente en la caravana publicitaria y ofrecerá sus productos en las zonas de invitados durante las 21 etapas de la ronda española.

La compañía, fundada en 1986 y pionera en el lanzamiento del primer tinto de verano listo para beber, elabora toda su gama de productos en su bodega de Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), desde donde controla todo el proceso de producción con el objetivo de garantizar la calidad de sus referencias.

El director general de Sandevid, Ángel Exojo, celebró la alianza al asegurar que la empresa está "muy satisfecha de formar parte de La Vuelta", un evento que, según destacó, representa "valores como el esfuerzo, la excelencia, la superación y el compromiso". Además, afirmó que esta colaboración permitirá reforzar la visibilidad de la marca y acercar sus productos a consumidores de toda España.

Por su parte, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, señaló que la incorporación de Sandevid como Proveedor Oficial permite "seguir reforzando la experiencia" que ofrece la carrera y mostró su satisfacción por contar con "una empresa española con una trayectoria marcada por la innovación y la calidad", unos valores que, a su juicio, encajan con la filosofía de la prueba.

Con este acuerdo, Sandevid acompañará a La Vuelta tanto a través de la caravana publicitaria como en los espacios de 'hospitality', donde invitados y colaboradores podrán conocer y degustar algunos de sus productos durante el recorrido de la edición de 2026.