La Vuelta 26 presenta su 'spot' oficial al ritmo de 'Despierto Amándote' de Miranda!

El dúo argentino Miranda!, protagonistas del spot oficial de LaVuelta 26 con su tema 'Despierto Amándote'. - RTVE

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

RTVE y Unipublic presentaron este domingo la pieza audiovisual que acompañará la promoción de la próxima edición de la ronda española y que contará con la música de 'Despierto Amándote', la canción interpretada por el dúo argentino finalista del Benidorm Fest 2026 Miranda!.

El 'spot' se anunció este domingo en la previa del encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de fútbol, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, entre España y Arabia Saudí. La pieza audiovisual evoca el ambiente del verano, con imágenes marcadas por el sol, el mar y la luz del Mediterráneo.

Entre esos escenarios sobresale Mónaco, que acogerá la salida oficial de la carrera y cuyo Casino de Montecarlo adquiere un papel central en la pieza, además de algunos lugares emblemáticos de su circuito con la aparición del piloto español Fernando Alonso.

"Todo ello se combina con la emoción, la pasión y la energía que caracterizan a La Vuelta, uniendo deporte, territorio y afición a través de algunas de las localizaciones más representativas de esta edición", explicó el comunicado.

La pieza comenzará a emitirse el próximo 4 de julio coincidiendo con el arranque del Tour de Francia en Barcelona y acompañará la promoción de la carrera durante todo el verano, con 300 pases en los canales de RTVE. El 22 de agosto, La Vuelta partirá desde Mónaco y recorrerá Francia, Andorra y España en una edición que concluirá el 13 de septiembre en Granada.