La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es encara su edición más dura por el norte de España

Archivo - Recorrido de La Vuelta Femenina by Carrefour.Es 2026. - LA VUELTA FEMENINA BY CARREFOUR.ES - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad pontevedresa de Marín da inicio este domingo a la 12ª edición de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, que se desarrollará hasta el próximo sábado 9 de mayo durante siete etapas por Galicia, Castilla y León y Asturias con 14.500 metros de desnivel acumulado para completar el recorrido más duro de la historia de la carrera.

En la cuarta edición de la carrera española bajo el nuevo formato, las exigentes cimas asturianas de Les Praeres y el L'Angliru dictarán sentencia en un pelotón formado por 18 equipos -14 de ellos de categoría UCI Women's WorldTour-, de donde saldrá la ciclista que se enfundará el último día el maillot rojo, que en las dos últimas ediciones se adjudicó una Demi Vollering (FDJ-SUEZ) ausente este año.

Tratarán de recoger el testigo de la neerlandesa españolas como la balear Mavi García (UAE Team ADQ), bronce en ruta en el Mundial de Ruanda 2025, o la catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ), que este año se convirtió en el primer ciclista español, hombre o mujer, en ganar la Amstel Gold Race.

También aspiran a coronarse otras corredoras como la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), la belga Lotte Kopecky (SD Worx) o la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM).

Después de tres años consecutivos arrancando con una contrarreloj por equipos, La Vuelta lo hará este año con una etapa en línea de 113,9 kilómetros entre las localidades pontevedresas de Marín y Salvaterra de Miño, y en el segundo día el pelotón se trasladará a Ourense, con 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas.

La provincia de Lugo acogerá la tercera etapa, de 121,2 kilómetros entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, cuyo final picará hacia arriba. La cuarta, entre Padrón y A Coruña sobre 115,6 kilómetros, acabará con una meta plana en la ciudad herculina. León, será la salida de la quinta etapa, a priori la más sencilla de toda la semana con 119,6 kilómetros sin grandes dificultades orográficas.

Será con la llegada a Asturias cuando La Vuelta entrará en su momento clave. El sexto día, con 106,5 kilómetros entre Gijón y Nava, concluirá en el Alto de Les Praeres, una ascensión que ya ha sido encarada dos veces por La Vuelta masculina; con sus casi cuatro kilómetros a una media del 13% de pendiente y picos del 20%, muchos la definen como 'un mini Angliru'.

Precisamente, al día siguiente, el gran final llegará en el propio Angliru. Tras diez presencias en la carrera masculina, esta montaña asturiana se estrenará en el ciclismo femenino. En sus rampas, con máximas del 23% y una media del 9,7% a lo largo de 12,4 kilómetros de agónica ascensión desde Riosa, se definirá la clasificación general de la carrera.

Todas las etapas, excepto la quinta, superarán los 1.800 metros de desnivel positivo, lo que eleva el desnivel total a 14.500 metros repartidos en sus siete etapas, muy por encima de los 10.331 metros registrados en 2025. Con 3.266 metros de desnivel positivo, el recorrido de la etapa final de Pola de Laviana al Alto de l'Angliru se perfila como la primera etapa en la historia de la gran vuelta española con más de 3.000 metros de desnivel.