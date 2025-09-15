La Vuelta lamenta las protestas que cancelaron la etapa en Madrid y felicita a Vingegaard

Archivo - El Director General de La Vuelta, Javier Guillén, durante un desayuno deportivo Carrefour Ciclismo, en el Auditorio Meeting Place, a 1 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Óscar J.Barroso/AFP7 - Europa Press - Archivo

El director general de la ronda, Javier Guillén, ofrecerá una rueda de prensa este lunes (12:00 horas) en la capital de España

Los organizadores de La Vuelta lamentaron las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid y felicitaron al vencedor de la ronda española, el danés Jonas Vingegaard.

"Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid", indicaron en un comunicado.

Asimismo, la empresa organizadora felicitó a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma-Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera por delante del portugués Joao Almeida (Team UAE Emirates), y anunció que este lunes, a las 12:00 horas, ofrecerá una rueda de prensa "en un lugar pendiente de confirmar".

Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.

En la zona de El Paseo del Prado mirando hacia la estación de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la capital, que tuvo que reforzar la seguridad con cerca de 1.500 policías nacionales y guardia civiles en las dos últimas jornadas para tratar de velar por la integridad de los ciclistas.

Manifestantes con banderas de Palestina han invadido este domingo varias zonas del recorrido de la etapa final de La Vuelta protagonizando así los primeros incidentes. La organización de La Vuelta había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de la ocupación del recorrido tras pasar los ciclistas por el Templo de Debod, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas habían ido por una variante. Muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se habían saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.