Wawrinka se despide de Barcelona como invitado en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026

El tenista suizo Stan Wawrinka en el Barcelona Open Banc Sabadell 2025 - BOBS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Stan Wawrinka disputará el Barcelona Open Banc Sabadell - 73 Trofeo Conde de Godó tras recibir una invitación de la organización para participar en el torneo, que se celebrará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

El tres veces campeón de Grand Slam afrontará así su séptima presencia en el torneo barcelonés, una cita en la que se quedó a un paso de la final en dos ocasiones tras alcanzar las semifinales, donde cayó ante David Ferrer y Tommy Robredo, hoy en día los dos últimos directores deportivos del campeonato.

A sus 40 años, Wawrinka anunció el pasado mes de enero que 2026 será su última temporada como profesional, por lo que su presencia en Barcelona tendrá también un carácter especial dentro de su gira de despedida. El suizo, campeón de Roland Garros (2015), Australian Open (2014) y US Open (2016), además de oro olímpico en dobles junto a Roger Federer en Pekín 2008, se despedirá así del público barcelonés.

De este modo, los aficionados que acudan al torneo podrán ver por última vez en el Godó a uno de los grandes nombres del tenis de las últimas décadas, un jugador reconocido por su competitividad y su característico revés a una mano.

Las últimas entradas disponibles para asistir al torneo pueden adquirirse a través de la página web oficial del Barcelona Open Banc Sabadell.