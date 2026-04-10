El West Ham sale de la quema con una goleada al casi descendido Wolves

West Ham United - Wolverhampton - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El West Ham metió un 4-0 en el London Stadium al Wolves este viernes en el inicio de la jornada 32 de la Premier para salir de la zona de descenso a falta de que termine el fin de semana, a costa de un colista hundido y casi descendido matemáticamente.

Un cabezazo de Konstantinos Mavropanos poco antes del descanso dio ya ventaja a los locales y, en el segundo tiempo, irrumpió Taty Castellanos con dos goles en dos minutos. El Wolves, a 15 puntos de la salvación con 18 en juego, se derrumbó sin remedio y el propio central griego firmó su doblete en el 83'.