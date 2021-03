Williams: "Hay que disfrutar y sentir la pasión que nos acerque a ganar"

"El Athletic es peleón, guerrero, compite con aldeanos... Es nuestro ADN competitivo"

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams ha asegurado que deben "disfrutar" de cada momento previo a las dos finales de Copa del Rey, la primera contra la Real Sociedad en un derbi que prevé "bonito" y en el que espera poner "pasión", y después contra el FC Barcelona.

"Hay que disfrutar porque no todos los años juegas finales, hay que disfrutar de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, de cada balón dividido, de cada entrenamiento. Nos tenemos que dedicar a disfrutar del momento y a sentir y a querer la pasión que todos hemos soñado de pequeños, que nos acercará a ganar", manifestó en rueda de prensa.

La pandemia aplazó la final copera de la pasada campaña, la que disputarán en una final vasca histórica ante la Real Sociedad, y el buen hacer del Athletic Club en la presente Copa les ha metido en otra final, que disputarán días después de la primera ante el Barça.

"Para nada estamos nerviosos, nos mantenemos en lo nuestro, con mucha tranquilidad. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido, pero con total tranquilidad. Es lo que el míster nos quiere transmitir y lo intentamos llevar a cabo de la mejor manera", apremió de cara a la primera de las finales.

Williams celebra que Marcelino haya llegado a varias finales, y sobre todo que esté sacando lo mejor del grupo. "No se puede dudar de que la Real tiene una grandísima plantilla, lo están demostrando en Liga con un gran fútbol. Pero somos el Athletic, tenemos una gran plantilla, el míster ha dado con la tecla con nosotros y seguro que va a ser un partido muy disputado", auguró.

"Es un derbi, y todo puede pasar. Tenemos una dinámica ascendente pero la Real Sociedad está haciendo una gran temporada, tiene jugadores de gran calidad. Va a ser un partido de mucha calidad y la moneda puede caer de los dos lados", reconoció el delantero.

Pero, en un partido "de mucha igualdad", confía en ser clave con sus carreras, desmarques y gol. Ya marcó, de hecho, en las dos finales de Supercopa que ha disputado. "Desde pequeño sueñas con partidos como este. Sueñas con jugar finales. Y cada día está más cerca. En las dos finales que he jugado, he tenido la suerte de marcar y ojalá el sábado sea una más y para ayudar al equipo", se sinceró.

"Siempre he dicho que jugar un derbi vasco es muy especial, he visto de pequeño muchos desde la grada y en la televisión, y hoy tengo la suerte de poder jugar una final histórica. El equipo está muy bien, me gusta jugar contra la Real Sociedad y ojalá pueda hacerlo apareciendo en momentos decisivos para ganar el título", añadió.

Cree que el Athletic, fiel a su estilo, será peligroso tanto para Real Sociedad como para el Barça. "Somos un equipo muy poderoso, físicamente somos peligrosos para el rival. No se nos puede dar por muertos, un león herido si no lo matas te puede hacer daño. Esta es la insignia de este club. El Athletic es un equipo peleón, guerrero, que compite con aldeanos... Es nuestro ADN competitivo", reiteró.

"Mi opinión es que las dos finales van a ser igual de complicadas, en ninguna hay favorito. Estamos los tres en las finales por méritos propios, van a ser partidos bonitos. Tenemos la opción de hacer historia y vamos a intentar hacerla y poner la guinda al pastel", concluyó.